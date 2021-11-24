«الدعم الأكاديمي» يؤهل طلبة الثاني عشر لـ«إمسات»

المصدر: دبي ـ نورا الأمير

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن تنظيم «برنامج الدعم الأكاديمي» لطلبة الصف الثاني عشر لإعدادهم لامتحانات تحديد المستوى «إمسات» ورفع مستواهم الأكاديمي بما يتماشى مع الأهداف العامة للمؤسسة.

ووجهت المؤسسة تعميماً لمديري ومديرات مدارس الحلقة الثالثة في أبوظبي توضح فيه أن برنامج الدعم الأكاديمي سيكون خارج ساعات الدوام المدرسي في مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء ما يساعد في تأهيلهم لدخول الجامعات واجتياز السنة التأسيسية في الجامعة.

اشتراطات

وحددت المؤسسة إطاراً زمنياً للمبادرة حيث سيجري تنفيذها أثناء عطلة الفصل الدراسي الأول وفق آليات حددها القائمون على البرنامج داعية الإدارات إلى تحفيز وحث الطلبة على المشاركة حيث ستخضع جميع الرسوم لاشتراطات ولوائح وأنظمة برنامج الدعم الأكاديمي، فيما سيتم التنفيذ في مراكز الدعم الأكاديمي وذلك لطلبة أبوظبي والعين والظفرة، موضحة أنه يحق لطلبة الصف الثاني عشر بإمارة أبوظبي «المدارس الحكومية والخاصة» المواطنين والمقيمين المشاركة في المبادرة.

وأفادت أنه يمكن للطالب التسجيل في مادة أو أكثر على أن تكون رسوم المادة الواحدة هي 300 درهم وذلك نظير «12 ساعة» لكل مادة دراسية، موضحة أن آخر موعد للتسجيل هو يوم السابع من ديسمبر المقبل.

تطبيق

ويطبق اختبار الإمارات القياسي «أمسات» على طلبة الصف الثاني عشر، ويعد شرطاً للقبول في الجامعات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية والخدمة الوطنية، بالإضافة إلى أنه شرط من شروط القبول للطلبة المتقدمين للابتعاث خارج الدولة عبر المؤسسات الحكومية، وبديل اختبارات «التوفل» و«الآيلتس» داخل الدولة في عدد من الجامعات.

وتعلن نتائج اختبار «امسات» لطلبة الثاني عشر، بعد 15 يوم عمل من أداء الاختبارات، وبعد 10 أيام عمل لخريجي السنوات السابقة والفئات المحددة، ويتم إبلاغ المتقدمين برسائل عبر البريد الإلكتروني بظهور النتائج على منصة الاختبار فيما يتم منح الطالب الصلاحية الكاملة في اختيار موعد الاختبار ومكانه، وفي حالة اكتمال العدد المطلوب لمركز الاختبار القريب منه، فيتوجب عليه الانتظار لفتح المركز مرة أخرى.

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