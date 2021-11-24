2392 طالباً وطالبة في كلية الهندسة بـ«أمريكية الشارقة»

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

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أكد الدكتور سمير محمد رشيد عميد كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية بالإنابة بالشارقة أن الكلية تضم 2392 طالباً وطالبة منهم 605 طلبة مواطنين، مشيراً إلى أن عدد الطلبة المسجلين في الكلية ببرامج البكالوريوس بلغ 2099 والماجستير 259 والدكتوراه 34.

وأوضح أن عدد خريجي الكلية خلال العامين الماضيين 1392، منهم 1094 بدرجة البكالوريوس و232 ماجستير.

رؤية

وقال رشيد إن كلية الهندسة لديها رؤية واضحة لدورها الرائد في تعليم الجيل المقبل من المهندسين والعلماء والمبدعين وتوجيههم نحو أفضل البرامج الحديثة حتى ينهلوا من معينها، وتعمل الكلية على توجيه العلماء والباحثين والطلبة لديها لمواجهة التحديات العالمية بما في ذلك قضايا الطاقة والبيئة من خلال الانخراط في البحوث الرائدة واستحداث برامج جديدة في المناهج الدراسية تلبي احتياجات الصناعات المستقبلية، لافتاً إلى أن الكلية بها 17 برنامجاً حديثاً معتمداً أبرزها بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية والهندسة المدنية وهندسة الكمبيوتر وعلوم الكمبيوتر والهندسة الكهربائية والصناعية والميكانيكية والطبية الحيوية، إضافة إلى ماجستير العلوم في الهندسة الطبية الحيوية والهندسة الكيميائية والهندسة المدنية، وإدارة البناء، والهندسة الكهربائية وهندسة الميكاترونكس، ودكتوراه الهندسة في إدارة النظم الهندسية.

مختبرات

وأوضح أن الكلية بها 47 مختبراً مزودة بأحدث الأجهزة أبرزها مختبرات التفاعلات الكيميائية والتآكل والبيئة والمياه وميكانيكا الموائع والنظم الرقمية ونقل الحرارة والبترول والأسفلت والجيولوجيا والتنقيب تحت السطح وبرمجة علوم وهندسة الكمبيوتر وشبكات الحاسوب.

وأضاف أن خريجي الكلية يتمتعون بأعلى مستوى الإعداد المهني والتقني، ما يمكنهم من تولي أدوار رئيسية في الصناعة والعمل في الوظائف الحكومية، بالإضافة إلى متابعة دراساتهم العليا في المؤسسات الرائدة في جميع أنحاء العالم، مبيناً أن هناك الكثير من المشاريع التي نفذها طلبة الكلية خلال العامين الماضيين، منها ألعاب الواقع الافتراضي لمختبر الأنظمة الرقمية، وقسم علوم وهندسة الكمبيوتر والكشف الذكي عن تفاعل المشاهدين باستخدام لغة الجسد، وقسم علوم وهندسة الكمبيوتر ونظام المراقبة الذكية لإعادة تأهيل مرضى السكتة الدماغية.

ولفت إلى أن أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية يتم استقطابهم من أفضل الجامعات الهندسية الرائدة في العالم، وهم باحثون بارعون في طليعة مجالات أبحاثهم، يقدمون في فصولهم الدراسية آخر الأبحاث وأفضل الممارسات، ما يوفر للطلاب فرصة الاطلاع على الابتكارات في مجالات دراستهم.

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