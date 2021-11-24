استعراض إنجازات جامعة عجمان

المصدر: (عجمان - البيان)

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عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء جامعة عجمان اجتماعاً برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجلس الأمناء رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس.

حضر الاجتماع عبدالله حميد المزروعي، والدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، والدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة.

وفي الاجتماع تم استعراض إنجازات الجامعة البارزة على المستوى الإقليمي، فقد صُنّفت الجامعة ضمن أفضل 30 جامعة في المنطقة العربية، بحسب مؤسسة (QS) العالمية للجامعات العربية لعام 2022، وبذلك تكون جامعة عجمان قد تقدمت 5 مراكز عن العام الفائت، و31 مركزاً منذ عام 2018.

كما حصلت الجامعة على تصنيف 5 نجوم في فئة التعلم عن بُعد، بحسب تصنيف مؤسسة (QS)، ويظهر ذلك نجاح جامعة عجمان في إشراك طلبتها افتراضياً بشكل إيجابي ومتميز ووسط بيئة تعليمية وتجربة تعليمية فريدة من نوعها رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

ومن ضمن الإنجازات الأكاديمية التي حققتها الجامعة اعتماد برنامجي بكالوريوس الإعلام وبكالوريوس الآداب في علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان الشقيقة.

وقال الدكتور كريم الصغير مدير الجامعة: «أنا فخور بما أنجزه طلبة جامعة عجمان وأعضاء الهيئة التدريسية والموظفون أخيراً تحت القيادة الحكيمة لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، وكلي ثقة بأن مستقبل جامعة عجمان سيكون باهراً تماماً كتاريخها المتألق».

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