80 % من طلبة 22 مدرسة في الدولة حصلوا على جرعتي لقاح

المصدر: دبي - نورا الأمير

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تشهد دولة الإمارات إقبالاً متزايداً من الأفراد وخصوصاً طلبة المدارس والجامعات على أخذ لقاح «كورونا»، لتحصين أنفسهم وأسرهم من تداعيات الفيروس والحد من أعراضه، وأكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وصول نسبة الطلبة الحاصلين على جرعتي اللقاح في 22 مدرسة حكومية على مستوى الدولة إلى 80%، مدفوعين بتشجيع أولياء الأمور والإدارات المدرسية، بغية تعزيز البيئة المدرسية وضمان سلامة طلابها.

وأكدت المؤسسة وجود إقبال كبير من قبل الطلبة على تلقي اللقاح، منذ انطلاق العام الدراسي الجاري وعودة التعليم إلى النظام المباشر، مشيرة إلى أن المدارس المذكورة تتوزع على العاصمة أبوظبي بواقع 6 مدارس، تشمل مدرسة الظاهر للتعليم الأساسي الحلقة الثالثة - بنات، ومدرسة الفلاح، كما تشمل مدرسة القوع، ومدرسة الزيدية - بنات، ومدرسة مرين بنت سلطان، ومدرسة مبزرة الخضراء، وفي دبي 3 مدارس، هي: مدرسة الرشيدية للبنات للتعليم الثانوي، ومدرسة حمدان بن راشد للتعليم الثانوي - بنين، ومدرسة راشد بن سعيد الثانوية - بنين.

وجاءت حصة إمارة الشارقة بـ 5 مدارس تتضمن: مدرسة المحمود للتعليم الثانوي - بنين، ومدرسة الشفاء بنت عبدالله للتعليم الثانوي، ومدرسة سيف اليعربي للتعليم الثانوي - بنين، ومدرسة رقية الثانوية - بنات، ومدرسة أم عمار للتعليم الثانوي - بنات، وفي عجمان مدرسة واحدة هي عجمان للتعليم الثانوي - بنات.

وتأتي إمارة رأس الخيمة بـ 4 مدارس تشمل كلاً من: مدرسة الغيل للتعليم الثانوي - بنين، ومدرسة الهمهام للتعليم الثانوي - بنات، ومدرسة الجير للتعليم الثانوي - بنات، ومدرسة سعيد بن جبير للتعليم الثانوي – بنين، تليها الفجيرة بـ 3 مدارس هي مدرسة أنس بن النضر للتعليم الأساسي والثانوي - بنين، ومدرسة الفجيرة الثانوية - بنين، ومدرسة محمد بن حمد الشرقي للتعليم الثانوي – بنين.

وشهد الميدان التعليمي تعاوناً لافتاً في تعزيز التوجه نحو الحصول على اللقاح، كما أسهم قرار وزارة التربية والتعليم، في إلزام العاملين في الميدان التربوي، والطلبة ممن تتراوح أعمارهم 16 فما فوق، بالحصول على اللقاح، حتى يتسنى لهم دخول المؤسسات التعليمية، كالمدارس والحضانات ومؤسسات التعليم العام الحكومية والخاصة، ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، ومراكز التدريب وغيرها.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة من أولى الدول التي وفرت اللقاحات المجانية لجميع أفراد المجتمع دون استثناء، من خلال فتح مراكز تطعيم في جميع مدن وإمارات الدولة، لتسهيل وتسريع وتيرة الحصول على الجرعة.

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