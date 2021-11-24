107 آلاف طالب في أبوظبي حصلوا على التطعيم

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتفت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بوصول أول مدرسة خاصة في أبوظبي للمستوى الأزرق ضمن مبادرة المدارس الزرقاء التي فعلتها الدائرة مطلع هذا الشهر، الأمر الذي سيمكنها من العودة التدريجية إلى الحياة المدرسية الطبيعية تماشياً مع جهود الدولة. ووصلت أعداد الطلبة المطعمين ضد فيروس «كوفيد19» في المجتمع المدرسي في أبوظبي حتى الآن إلى ما يقارب 107 آلاف طالب وطالبة وبنسبة 39% من إجمالي الطلبة، مقسمين حسب النسب التالية: 94% للطلبة الذين تزيد أعمارهم على 16 عاماً، و70% للذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً، و40% للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً.

وسيتمكن طلبة مدرسة وادي الرحمة الهندية من الاستفادة من الامتيازات التي يوفرها المستوى الأزرق وذلك نتيجة تسجيل طلبتها الملتزمين بالتعليم الصفي معدل تطعيم يتخطى 85%، حيث سيتمكن طلبة المدرسة من إزالة الكمامات في المناطق الخارجية، وإزالة متطلبات التباعد الجسدي، والسماح بجميع الفعاليات مثل الطابور الصباحي، وحفلات التخرج، والسماح بالأنشطة اللاصفية بين المدارس «الزرقاء فقط» مثل البطولات والمسابقات، والسماح بإقامة الفعاليات والأنشطة اللاصفية على مستوى المجموعة الكبيرة بحضور أولياء الأمور، شريطة الالتزام بإجراءات الدخول المعتمدة، بالإضافة لتنظيم جميع أنواع الرحلات المدرسية والعديد من الامتيازات الأخرى.

قدوة

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قالت سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة: يقدّم مجتمع مدرسة وادي الرحمة الهندية مثالاً يحتذى به للجهود المتواصلة التي يبذلها قطاع التعليم في أبوظبي لدعم الجهود الوطنية للتعافي من الجائحة والعودة إلى الحياة الطبيعية. كما استغل هذه الفرصة لدعوة جميع المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي إلى بذل المزيد من الجهد للوصول إلى المستوى الأزرق، والمساهمة في تعزيز صحة وسلامة مجتمعنا على نطاق أوسع.

ويأتي الإعلان عن وصول المدرسة إلى المستوى الأزرق في إطار إعلان دائرة التعليم والمعرفة عن أول تحديث لمستويات المدارس ضمن مبادرة المدارس الزرقاء منذ تفعيلها مطلع الشهر الحالي، حيث تقدمت 9 من المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية ضمن المستويات الـ 4 نتيجة ارتفاع معدلات التطعيم فيها.

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