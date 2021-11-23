اتفاقية بين «كندية دبي» وجامعة «كوينز» لاستكمال الدراسة في كندا

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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وقعت الجامعة الكندية دبي وجامعة كوينز في كينغستون بكندا، مذكرة تفاهم تفتح مسارًا جديدًا لطلاب برنامج علوم الكمبيوتر والأمن السيبراني وتصميم البرمجيات لنقل دراساتهم من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى كندا.

وتوفر الاتفاقية للطلاب المؤهلين الفرصة لإكمال السنتين الأخيرتين من برنامجهم الدراسي في الحرم الجامعي في أونتاريو، والحصول على شهادة بكالوريوس في الحوسبة من كلية الآداب والعلوم بجامعة كوينز. وتم إبرام مذكرة التفاهم خلال حفل افتراضي بين المؤسستين، حضره كبار أعضاء هيئة التدريس والإدارة.

ووقع الاتفاقية نيابة عن الجامعة الكندية دبي الدكتور محمد جدي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور شريف موسى عميد كلية الهندسة والعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وممثل جامعة كوينز الدكتور حسام حسنين، عميد قسم الحوسبة في كلية الآداب والعلوم، والدكتور مارك ف. جرين وكيل الجامعة ونائب المدير للشؤون الأكاديمية.

وتعتمد الاتفاقية على العلاقات طويلة الأمد بين الجامعة الكندية دبي وجامعة كوينز لتعزيز سبل التعاون الأكاديمي وتنقل الطلاب. وتم تطوير المبادرة الجديدة لتوفير فرص جديدة تمكن طلاب الجامعة من الانتقال إلى كندا في تخصصات التكنولوجيا، وتحديداً برامج بكالوريوس العلوم في برامج علوم الكمبيوتر وتصميم البرمجيات والأمن السيبراني.

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