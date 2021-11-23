برنامج تدريبي في «هندسة الوقاية من الحريق» لطلبة أمريكية الشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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وقعت الجامعة الأمريكية في الشارقة والإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة، مذكرة تفاهم لتعزيز سبل التعاون بين المؤسستين في المجالات التدريبية والتعليم التنفيذي وتدريب الطلبة، حيث وقع كل من الدكتورة سوزان مام، مديرة الجامعة الأمريكية في الشارقة، والعقيد سامي النقبي، المدير العام للدفاع المدني، على الاتفاقية في حفل أقيم صباح أمس بحضور عدد من مسؤولي الجهتين في حرم الجامعة الأمريكية في الشارقة، والذي تم خلاله إطلاق أول برنامج تدريب تعليمي تنفيذي في الشرق الأوسط للمهندسين والاستشاريين الهندسيين وخبراء الهندسة العاملين في قطاعات هندسة المباني، والشركات الخاصة العاملة في مجال السلامة الوقائية وقطاع التشييد والبناء وشركات البترول.

التزام

وقالت الدكتورة سوزان مام: إن الاتفاقية تعكس التزامنا بالعمل مع شركائنا في المجتمع لتزويد الطلاب بالفرص التي تثري تجربتهم الجامعية، وتسمح لهم بتطبيق ما تعلموه، فضلاً عن حرصنا على دعم جهود دعم إمارة الشارقة والنهوض بها، مرحبة بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة، ومبينة أن طلاب كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية في الشارقة سيتلقون تدريباً على أحدث الإجراءات المتبعة في مجال السلامة وهندسة الحرائق، وحصولهم على فرص للتدريب الداخلي لصقل مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل، كما تتضمن بنود الاتفاقية فرصة مشاركة الطرفين في الفعاليات والجلسات النقاشية والمعارض والمؤتمرات الخاصة بالسلامة والحرائق.

تطوير

ومن جانبه أكد العقيد سامي خميس النقبي، أن هذه الاتفاقية تأتي تحقيقاً لمبادئ عام الخمسين بالاستثمار في رأس المال البشري من حيث تطوير التعليم والحفاظ على أصحاب التخصصات والبناء المستمر للمهارات، معتبراً هذا البرنامج أول برنامج يطرح على مستوى الدولة أسوة بالجامعات العالمية، وذلك للاستفادة منه مستقبلاً في الحفاظ على السلامة الوقائية، مبيناً أن البرنامج يهدف إلى وقاية المجتمع من الحرائق والحفاظ على سلامته من خلال تزويد المهندسين الذين يعملون بالمنشآت والمباني بأفضل الطرق للتعامل مع الحريق، كما يرفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة، وكذلك الدفاع المدني بكوادر ذات مهارات عالية في مكافحة الحرائق.

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