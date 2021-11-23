مكتب علاقات خريجي جامعة دبي يجمع 1.5 مليون درهم للأعمال الخيرية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جامعة دبي أن مكتب علاقات الخريجين في الجامعة بالتعاون مع مجلس إدارة رابطة الخريجين استطاع أن يجمع أكثر من 1.5 مليون درهم على مدار السنوات الثلاث الماضية من خلال الحملات الخيرية السنوية كجزء من برنامج صندوق المنح الدراسية لخريجي وأصدقاء الجامعة، وأنه تم منح عائدات الحملات الخيرية، والتي تم تنفيذها تحت رعاية جمعية بيت الخير، للطلبة في مرحلة البكالوريوس والخريجين الذين يواجهون تحديات مالية وفقاً لتوصيات الجامعة ووفقاً لشروط وإجراءات المساعدة المالية لبيت الخير.

مساهمة

وتوجه الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي بالشكر إلى جميع المتبرعين لمساهمتهم ودعمهم الكبير لطلبة الجامعة وأثنى على مكتب علاقات الخريجين لتفانيه في مساعدة الطلاب الذين يعانون من أزمات وتحديات مادية كانت قد تعيق استكمال تعليمهم في المرحلة الجامعية.

وخص بالشكر أعضاء مجلس إدارة رابطة الخريجين والجمعيات الخيرية الشريكة الذين ساعدوا البرنامج وأسهموا في نجاحه.

وقالت آمنة المرزاق، مدير مركز التدريب والتطوير الوظيفي ومكتب علاقات الخريجين في الجامعة، إن المكتب تمكن بفضل هذه الحملات الخيرية والتبرعات من مساعدة 50 طالباً وخريجاً بمبلغ إجمالي قدره 596 ألف درهم خلال الفترة الأكاديمية بين يناير 2019 وسبتمبر 2021.

وأشارت إلى أن الجهات المتبرعة تضمنت هيئات ومؤسسات وشركات من القطاعين الحكومي والخاص، فاعلي الخير، وخريجين بالإضافة إلى جمعيات خيرية شريكة منها مؤسسة آل مكتوم الخيرية، جمعية دبي الخيرية، جمعية دار البر، وجمعية بيت الخير، وغيرهم الكثير.

تقدير

بدورهم تقدم طلبة الجامعة الذين تلقوا دعماً مادياً لاستكمال دراستهم بخالص الشكر والتقدير إلى المكتب على جهوده ودعمه المتواصل وعلى مساندتهم خلال الأوقات العصيبة، مشيرين إلى أن هذا الدعم أزاح عن كاهلهم الأعباء والقيود المالية وشجع زملاءهم المتعسرين على طلب المساعدة من فريق المساعدة المالية في الجامعة الذي يخصص الأموال المناسبة لهم طوال السنوات الأكاديمية.

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