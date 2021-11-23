كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تستضيف برنامجاً تدريبياً صحياً

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية البرنامج التدريبي «أصوات ناشئة من أجل الصحة العالمية»، والذي تم إنشاؤه عام 2020 مع ظهور جائحة «كوفيد 19»، بهدف بحث القضايا الصحية العالمية والإقليمية، وذلك بمشاركة أكثر من 30 مشاركاً. ويقام البرنامج في مقر الكلية خلال الفترة من 22 وحتى 28 نوفمبر الجاري.

60 مختصاً

ويقدم البرنامج 60 مختصاً يمثلون 6 مناطق لمنظمة الصحة العالمية، بمن فيهم خريجو البرنامج لعام 2020، والذين سيشاركون أفكارهم وخبراتهم، التي اكتسبوها من المشاركات السابقة كأصوات ناشئة ضمن نسخة البرنامج الأولى.

ويقود البرنامج التدريبي الدكتور إيمانويل أزاد مونيسار، أستاذ مشارك في سياسات الصحة العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ورئيس فرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكاديمية الأعمال الدولية. كما تشارك في البرنامج الدكتورة منى مصطفى الشلقامي، الأستاذ المساعد في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. ويشارك في الحدث مجموعة من المتحدثين رفيعي المستوى، وهم البروفيسور دينا بالابانوفا، من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، والبروفيسور ويم فان دام، من معهد أنتويرب للطب الاستوائي، إلى جانب العديد من المتحدثين من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط، ومكتبها لمنطقة جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

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