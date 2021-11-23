جامعة الإمارات تكرم أعضاء هيئة التدريس الباحثين

المصدر: العين - البيان

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كرمت جامعة الإمارات العربية المتحدة أمس أعضاء هيئة التدريس الذين نُشرت أبحاثهم العلمية في المجلات الأكاديمية الرائدة في العالم.

وقال معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الأعلى للجامعة: تكرس جامعة الإمارات العربية المتحدة جهودها لإنتاج البحوث والممارسات المبتكرة التي لها تأثير عالمي. وبهذه الطريقة، تخدم جامعة الإمارات العربية المتحدة رؤية الدولة لتطوير اقتصادنا القائم على المعرفة، وخلق رفاهية مجتمعية مستدامة، وتحقيق دور عالمي رائد في جميع المجالات الإنسانية.

نجاح

وأضاف معاليه: نجاحكم مصدر فخر كبير للجامعة ويؤكد قناعة المغفور له الشيخ زايد رحمه الله، بأهمية إنشاء جامعة الإمارات العربية المتحدة في وقت مبكر جداً من تاريخ دولتنا. وتعمل جامعة الإمارات العربية المتحدة على تطوير الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي.

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