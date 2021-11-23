«تعليمية الوطني» تبحث سياسة وزارة الثقافة والشباب مع ممثلي الحكومة

المصدر: دبي - البيان

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ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، أمس، برئاسة ناصر محمد اليماحي رئيس اللجنة، موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب مع ممثلي الحكومة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، وشذى سعيد النقبي، والدكتورة شيخة عبيــد الطنيجي، وعفــراء بخيــت العليلـي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وحضر من وزارة الثقافة والشباب علي سيف الشعالي الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون، وعدد من مديري وموظفي مختلف قطاعات الوزارة.

وأوضح ناصر محمد اليماحي رئيس اللجنة أنه تم خلال الاجتماع مع ممثلي وزارة الثقافة والشباب استعراض ومناقشة الملاحظات والمقترحات والتحديات، التي خرجت بها اللجنة من الحلقات النقاشية الافتراضية الثلاث، التي نظمتها في إطار خطة عملها لمناقشة الموضوع العام، وتتعلق بتنمية القطاع الثقافي والفني في الدولة، ودور المراكز الشبابية في تحقيق رؤية الإمارات 2071، والإعلام الوطني، لافتاً إلى أن ممثلي الوزارة ردوا بشكل واف على جميع تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة، وتم صياغة عدد من ملاحظات ومقترحات المشاركين في الحلقات النقاشية كتوصيات تمهيداً لإدراجها في تقرير اللجنة النهائي بشأن الموضوع.

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