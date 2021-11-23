جامعة خليفة وشركة «داسو» تتعاونان في بحوث الطيران

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وشركة «داسو»، الرائدة عالمياً في مجال الطيران، عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون الأكاديمي في مجال تطوير التعليم والبحوث المتعلقة بالطيران في الدولة بالاستعانة بالخبرات الصناعية والتكنولوجيات المتقدمة.

وسيشارك الطرفان في تعزيز التعاون في المجالات التي تشمل توفير الدعم والرعاية للطلبة وتطوير البرامج الأكاديمية والبحثية التعاونية، إضافة إلى تطوير وبناء القدرات، كما ستساهم مذكرة التفاهم أيضاً في تعزيز الدور الريادي للجامعة في بعض القطاعات الهامة كقطاع الطيران والفضاء وأنظمة الدفاع، إضافة لدور مركز أبحاث وابتكار الطيران في جامعة خليفة الذي يدعم الابتكار في جميع هذه المجالات.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة، وفيليب بيرن، نائب الرئيس التنفيذي على المستوى الدولي، والذي حضر نيابةً عن إريك ترابير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة داسو للطيران. وفي هذه المناسبة، قال الدكتور عارف:

يعكس التعاون مع شركة داسو الشركة الفرنسية الرائدة عالمياً في مجال الطيران جهودنا الدولية في تأسيس الشراكات مع أهم الشركاء من جميع أنحاء العالم لاستقطاب العقول والخبرات المتميزة للدولة، كما يعكس حرصنا الكبير على تطوير رأس المال البشري المحلي في المجالات الاستراتيجية. وستحقق هذه الشراكة أيضاً الفائدة لباحثينا وعلمائنا من خلال استكشاف الآفاق الجديدة في القطاع الصناعي، كما ستساهم في زيادة مستوى المعرفة للطلبة في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى ما ستتيحه لنا إمكانية رفد الدولة والمنطقة بالحلول التكنولوجية المبتكرة والقوى البشرية المدربة والقادرة على مواجهة التحديات التي يقتضيها قطاع الطيران والفضاء.

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