أمريكية الشارقة تعين مواطناً عميداً لكلية الهندسة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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عينت الجامعة الأمريكية في الشارقة المواطن الدكتور فادي أحمد العلول، أستاذ ورئيس قسم علوم وهندسة الكومبيوتر، بمنصب عميد كلية الهندسة في الجامعة.

ويركز الدكتور العلول، مع توليه منصبه الجديد، على إثراء التجربة الطلابية الجامعية وتخريج مختصين وباحثين يمتلكون المهارات والمعارف التي تؤهلهم للمساهمة في رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح اقتصاداً عالمياً تنافسياً متنوعاً يعتمد على الابتكار وريادة الأعمال، كما يهدف الدكتور العلول من خلال منصبه إلى تعزيز الشراكات وسبل التعاون المختلفة مع الصناعات والقطاع الحكومي والمجتمع.



شهادة

وكان الدكتور العلول قد حصل على شهادة ما بعد الدكتوراه، ودرجة الدكتوراه، وشهادة الماجستير في علوم وهندسة الكمبيوتر من جامعة ميشيغان في آن أربور في الولايات المتحدة الأمريكية في عامي 2003 و1999، وعلى شهادة بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية من جامعة لورانس التكنولوجية في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1997. ولدى عودته إلى الإمارات، عمل أستاذاً مساعداً في الجامعة الأمريكية في دبي لمدة عام واحد، ليلتحق في عام 2004 بالهيئة التدريسية في الجامعة الأمريكية في الشارقة في قسم علوم وهندسة الكمبيوتر في كلية الهندسة.



جوائز



أصبح الدكتور العلول، والذي هو من الأكاديميين الحائزين على العديد من الجوائز المرموقة وممن يتم الاستشهاد بأبحاثهم بصورة مستمرة، رئيساً لقسم علوم وهندسة الكومبيوتر في كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة في عام 2016. وقد نجح خلال فترة عمله في ذلك المنصب، بالتعاون مع فريقه من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، في رقمنة الخدمات الطلابية المختلفة، وإطلاق أكاديميات مهنية متعددة، وإعادة تشكيل المنهج الدراسي، وتوفير أحدث المعامل والمختبرات، وبناء شبكة قوية من الخريجين، وإقامة شراكات مع مختلف الصناعات والقطاعات، وتعزيز المساواة بين الجنسين. وقد تضاعف عدد الطلبة الملتحقين ببرنامج هندسة وعلوم الكومبيوتر خلال الخمس سنوات الماضية.



تطبيقات

وقد نشر الباحث الإماراتي، والمتخصص في مجالات الأمن السيبراني وتطبيقات الهاتف المحمول والتعليم المبتكر، أكثر من 140 ورقة خضعت لمراجعة الأقران، كما أنه خبير معتمد في أمن نظم المعلومات. والدكتور العلول حاصل على العديد من الجوائز، لا سيما جائزة التنوع الهندسي إيرباص من مجلس عمداء الهندسة العالمي، وجائزة خليفة التربوية، وجائزة الشيخ راشد للإنجاز العلمي المتميز، وجائزة عبد الحميد شومان للباحثين الشباب العرب، وجائزة الجامعة الأميركية في الشارقة للتميز في التعليم وغيرها الكثير، كما أنه عضو في مجمع محمد بن راشد للعلماء.



وللدكتور العلول دور فاعل في المجتمع من خلال مشاركاته في الجلسات الحوارية ولقاءاته الإعلامية، فضلاً عن تنظيمه للمؤتمرات والمسابقات والمخيمات الطلابية.



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