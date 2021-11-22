راشد بن حمدان راعياً لكلية آل مكتوم للتعليم العالي

المصدر: دبي - وام

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أعلنت كلية آل مكتوم للتعليم العالي في «دندي» عن رعاية الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم لها خلفاً لوالده المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي كان القوة الدافعة لتأسيس الكلية في دندي قبل 20 عاماً.

وأوضح الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية أنه يتطلع إلى دوره الجديد مع الكلية وإلى مواصلة عمل والتزام المرحوم والده في أسكتلندا إذ قال: لقد كانت كلية آل مكتوم قريبة جداً من قلب والدي وسيكون دوري بصفتي راعياً لها تنفيذ أهدافه للكلية وتطويرها بكل الطرائق الممكنة. وأعتقد أننا نستطيع أن نبني على إرثه وأن نعزز المزيد من التعليم والتبادل الفكري وزيادة الحوار والتفاهم بين الناس والثقافات والمجتمعات ولا سيما بين العالمين العربي والإسلامي والغرب.

ومن جانبه قال ميرزا الصايغ رئيس مجلس أمناء كلية آل مكتوم: فخورون بإنجازاتنا ونجاحاتنا هنا في دندي وأسكتلندا أيضاً وأنا واثق بأننا سننتقل من تقدم إلى تقدم مع راعينا الجديد. وفي الوقت الذي نسعى فيه إلى تثقيف الجيل القادم من العلماء في دراسة الإسلام والمسلمين والتعددية الثقافية لتمكينهم من مواجهة التحديات والفرص التي تواجههم اليوم وفي القرن الـ21 فإن مشاركة الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم سيكون لها دور رئيس.

وأعرب الدكتور أبو بكر جابر مدير الكلية عن سعادته برعاية الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم للكلية خلفاً لوالده قائلاً: نتطلع بتفاؤل كبير إلى دخول عهد جديد مع راعينا الجديد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم ويأتي هذا في وقت يتم فيه الاعتراف أكثر فأكثر بالكلية مركزاً متميزاً للتعليم الإضافي والعالي في أسكتلندا والمملكة المتحدة ونعتقد أن استمرار نجاح الكلية سيكون إشادة دائمة برؤية مؤسسنا ودعمه.

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