انطلاق المؤتمر الإماراتي - الألماني للطب وطب الأسنان في جامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة انطلقت بجامعة الشارقة فعاليات: «المؤتمر الإماراتي الألماني الثامن للطب وطب الأسنان»، والذي يستمر يومين، حيث تعقد فعاليات اليوم الأول بمجمع الكليات الطبية والعلوم الصحية بمقر الجامعة الرئيس بالشارقة، وأما فعاليات اليوم الثاني فستعقد في فرع الجامعة بمدينة خورفكان.

ويأتي المؤتمر بالتعاون مع هيئة الشارقة الصحية، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وجمعية الإمارات للأورام، وجامعة لوبيك الألمانية، وجامعة هامبورج الألمانية.

ورفع الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة رئيس اللجنة العليا للمؤتمر في كلمته الافتتاحية أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على رعايته فعاليات المؤتمر.

ولفت النعيمي إلى أن أهم إنجازات المؤتمر خلال السنوات الماضية إطلاق برنامج الدكتوراه المزدوج بين جامعة الشارقة وجامعة لوبيك الألمانية، والذي نجح بالفعل في تخريج عدد من الأطباء بدرجة علمية مزدوجة خلال العامين الماضيين ولا يزال مستمراً، مشيراً إلى أهمية انضمام عدد من الأطباء المتميزين من مستشفيات جامعة هامبورغ كأساتذة مساعدين في جامعة الشارقة من خلال برنامج مشترك لتبادل أعضاء الهيئة التدريسية من أجل النهوض بالبحوث السريرية.

وأشار الدكتور النعيمي إلى أن جامعة الشارقة تبنت استراتيجيات جديدة وفريدة من نوعها في التدريس وتنفيذ البحوث العلمية المبتكرة وتقديم خدمات مجتمعية متميزة بفضل مجمعها للكليات الطبية والعلوم الصحية الذي أنشأه صاحب السمو حاكم الشارقة، ويحظى باهتمام دولي بفضل مستشفياته ومختبراته الطبية ومراكز أبحاثه، ويعتبر المجمع هو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الخليج العربي، مما أهل الجامعة حسب تصنيف تايمز للتعليم العالي لتتبوأ مراكز متقدمة على المستويين المحلي والدولي في مجال الطب وطب الأسنان والعلوم الصحية.

ومن جانبه أوضح الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير جامعة الشارقة للكليات الطبية والعلوم الصحية، وعميد كلية الطب، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر أن المؤتمر مزيج من المحاضرات وورش العمل التفاعلية، والتي تتم بشكل حضوري وافتراضي لإعطاء الفرص لعدد أكبر من الأشخاص والمعنيين للاطلاع على أحدث الأبحاث السريرية والعلوم الطبية الأساسية.

وأضاف: إن برنامج المؤتمر لهذا العام يضم 3 مسارات، وهي: العلوم الأساسية والطب السريري وطب الأسنان، وبمشاركة 47 متحدثاً متميزاً من ألمانيا والدولة حول أبحاث السرطان وطب الأسنان وأمراض القلب وأحدث الأبحاث عن آلية عمل والتعامل مع فيروس «كوفيد 19»، وفي اليوم الثاني يستضيف فرع الجامعة في خورفكان فعاليات المؤتمر لعدد من ورش العمل والجلسات التفاعلية لإتاحة الفرصة لطلبة الدراسات العليا لمناقشة مشاريعهم البحثية.

وأكدت الدكتورة غابريال غلسون - كيزباك، رئيس جامعة لوبيك والدكتور تيم ستريت، رئيس قسم الجراحة العامة وجراحة البطن والصدر، مستشفى رينبك سينت أدولف ستفت بجامعة هامبورغ، أهمية حضور فعاليات المؤتمر للعام الحالي بعد أن توقف العام الماضي نتيجة جائحة «كوفيد 19».

ويستعرض المؤتمر من خلال جلساته على مدى اليومين أحدث وأهم القضايا في المجالات الطبية والصحية وأحدث الممارسات والتقنيات والأجهزة والأساليب العلاجية المتطورة في مجال الطب وطب الأسنان، حيث يستضيف متحدثين رئيسيين من جامعة لوبيك وجامعة هامبورج، إلى جانب استضافته لـ 47 من الأساتذة والأطباء وطلبة الدراسات العليا من داخل وخارج الدولة سواء من العاملين في المستشفيات والمعاهد البحثية أم أساتذة الجامعات ليقدموا ورش عمل ومحاضرات حول الأمراض المعقدة بسبب تفاعل الجينات المتعددة والعوامل البيئية، وحول السرطان و«كوفيد 19» وأمراض القلب، وكذلك حول الابتكارات وأحدث الممارسات في مجال زراعة الأسنان والتأهيل الوظيفي والجمالي للوجه والفكين، إلى جانب ورش عمل عملية حول زراعة الأسنان. ويشارك عدد كبير من طلبة الدراسات العليا بكلية الطب وطب الأسنان في تقديم أبحاثهم العلمية على هامش المؤتمر.

وفي نهاية حفل الافتتاح تم تكريم الرعاة، وهم: هيئة الشارقة الصحية، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

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