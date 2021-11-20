ملتقى الخمسين التربوي يستعرض تطور التعليم

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى، التابع لمجلس الشارقة للتعليم، ملتقى الخمسين التربوي، الذي حمل (تطور التعليم خلال الخمسين عاماً).

وجاء التنظيم مساء أول من أمس، في قاعة المركز الثقافي في مدينة الذيد، وتلاقت أهدافه، في إطار ما يسعى إليه مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة الوسطى، من مداومة الحرص على خدمة المجتمع، ونشر العلم والتعليم المستمر لأفراده.

حضر الحفل، الدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، والشيخ محمد بن معضد بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد سابقاً، والدكتور محمد عبد الله بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، والدكتور سالم زايد الطنيجي رئيس مجلس ضاحية البستان، وخليفة سيف حامد الطنيجي باحث في مجال التعليم، وكبار المسؤولين وأعيان المنطقة الوسطى والتربويين، وعدد من المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور، بجانب حضور راشد المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة الوسطى، والدكتور علي سالم الطنيجي أمين السر العام، وأعضاء المجلس، ولفيف من المدعوين.

وتحدث الباحث خليفة سيف حامد الطنيجي، عن بدايات التعليم في الدولة وفي المنطقة الوسطى، والذيد تحديداً، حيث ذكر أعلام المدرسين في الكتّاب والمساجد القديمة والمطاوعة، وبداية تعليم الكتّاب، ودور هؤلاء في تأسيس تعليم أساسيات القراءة والكتابة والحساب.

وقدم سرداً تاريخياً لأوائل المؤسسات التعليمية، منذ صفوف الغرفة الواحدة، وتطور مباني المدارس، وكذلك استذكر أهم الأحداث التعليمية والدراسية، مثل زيارات أصحاب السمو الحكام للمدارس، والفعاليات التربوية، واستطرد في ذكر الكثير من ذكريات واكبت نهضة وتطور التعليم خطوة بخطوة، إلى الآن، والتي ذكرها في كتابه: تاريخ التعليم في الذيد والمنطقة الوسطى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز