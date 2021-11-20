الطالبة حليمة النقبي تتبوأ مراكز متقدمة في المسابقات العالمية

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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تحرص الطفلة حليمة عبدالله محمد النقبي، مواطنة تبلغ من العمر 7 أعوام، وهي طالبة في الصف الثاني بفضل ما تتميز به من ذكاء وتفوق دراسي ملحوظ، ودعم أسرتها اللامحدود لها على المشاركة في العديد من المسابقات، حيث حازت مؤخراً على المركز الأول وذلك على مستوى العالم في برنامج «سمارت برين» للحساب الذهني، إضافة إلى فوزها بالمركز الأول في مسابقة بيئتي المستدامة، ومشاركتها الإيجابية في باقة من البرامج والمبادرات المجتمعية كمبادرة «لا تشلون هم» التي هدفت إلى توفير وجبات إفطار للعمال في شهر رمضان الماضي، ومبادرة أخرى هدفت إلى دعم الحالات والأسر المتعففة التي تأثرت بفيروس كورونا لسداد حاجتهم بالمواد الغذائية الشهرية.





ابتكار





كما أطلقت حليمة النقبي ابتكاراً يعنى بحماية طلبة المدارس في الحافلة المدرسية.



وأوضحت النقبي: «فكرت كثيراً في وسيلة تحمي الطلبة في الحافلة، وتحديداً بعد أن سمعت عن الكثير من حالات الموت اختناقاً إثر نسيانهم في الحافلة. وتكمن فكرة الابتكار في تصميم لوحة ذكية مزودة بأرقام المقاعد يتم وضعها في الحافلة بحيث يراها السائق والمشرف، وتُظهر فعلياً ما إذا كان المقعد فارغاً ليظهر اللون الأخضر أو غير ذلك ليظهر اللون الأحمر. فعندما يصعد الطالب للحافلة، تقوم اللوحة باستلام الإشارات وإظهارها أمام السائق لمعرفة إن كانت هناك مقاعد فارغة أو لا. وعند محاولة السائق إيقاف تشغيل الحافلة تُظهر الإشارات الحمراء تنبيهاً صوتياً تدل على وجود طالب على المقعد».



وفي هذا الإطار، قالت والدة حليمة النقبي: «ابنتي شاركت مؤخراً في مسابقة»متاتالاب«للعام الجاري 2021 والتي سلطت الضوء في العام الجاري على مجال حماية الحيوانات البرية. وفازت حليمة في المسابقة في فئة النجم الصاعد، وهي عبارة عن مسابقة ترميز ملموس للأطفال في جميع أنحاء العالم، بحيث يتغير في كل عام موضوع المسابقة وفقاً للموضوعات التي تهم العالم، إضافة إلى أنها مصحوبة بمهام شيقة وصعبة، وحرصت فعلياً على أن تشارك ابنتي في المسابقة التي من شأنها أن تزودها وغيرها من المشاركين بخبرات علمية وعملية ممتعة من خلال تطوير قدراتهم على البرمجة وزيادة ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على التعامل مع التكنولوجيا».





قراءة



وأضافت: «كما أن ابنتي حاصلة على لقب رائدة السلامة الرقمية، وحازت على المركز الأول في مسابقة القراءة المتقنة، إضافة إلى فوزها في مسابقة سفير القراءة الإلكترونية، وشاركت أيضاً في مبادرة»بالتسامح نرتقي«التي هدفت لنشر قيمة التعاون، ومشاركتها في مبادرة»بالتراث نسمو«التي تهدف للمساهمة والعمل من أجل الحفاظ على تراثنا بما يتناسب مع الثقافة والأخلاق الإسلامية، وغيرها الكثير من المشاركات المجتمعية والتطوعية».

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