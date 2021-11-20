«المزرعة الذكية».. ابتكارات طلابية في أولمبياد الروبوت العالمي

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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ينافس طالبان في مسابقة أولمبياد الروبوت العالمي على ابتكار «المزرعة الذكية» بعد فوزهما في التصفيات المحلية مؤخراً، والتي نظمتها دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وجمعية أولمبياد الروبوت العالمي، والفريق مكون من علي حميد اللوغاني صف 5، وحسن عبدالله حسن صف 7 وبإشراف مصطفى محمد خير ابازيد مدرب روبوت وذكاء اصطناعي.



والمزرعة الذكية التي تقدم بها الفريق في مسابقة أولمبياد الروبوت العالمي هي عبارة عن فكرة مشروع يعتمد على الذكاء الاصطناعي في توفير مصدر طاقة نظيف للمزارع واختصار وقت المزارعين بمساعدة الروبوتات والتي تقوم بأعمال زراعية.



في السياق أوضح الطالب علي اللوغاني أن مشروع المزروعة الذكية يهدف إلى استغلال الموارد المتجددة والاستفادة منها كمصدر من مصادر الطاقة حيث إنها تعتبر من المصادر النظيفة وتساهم في الاستدامة وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في الزراعة الذكية والتي تعني بأهمية إدارة المياه والضوء والرطوبة ودرجة الحرارة، ومشيراً إلى أن مشروع «المزرعة الذكية» يعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات التي توفر الجهد للمزارع.



وأضاف الطالب حسن عبدالله حسن، بأن الذكاء الاصطناعي في المشروع يساهم في توفير الطاقة وتخزينها بهدف تزويد الروبوتات بالطاقة التي تم إنتاجها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأيضاً يعزز من توفير استهلاك المياه من خلال التأكد من رطوبة التربة، حيث تم تزويد المشروع بتطبيق iot للتعرف على حالة النبات ودرجة حرارة الجو والرطوبة.



وأشار إلى أن المشروع يساهم في تعزيز الأمن الغذائي والذي يعتبر من أهم المحاور التي تسعى الدول إلى تحقيقها، حيث تلعب الروبوتات دورًا مهمًا في تنفيذ هذه الوظائف، كما أنها تعمل على الحد من انتشار الجراثيم ومراقبة رطوبة التربة بناءً على معلومات النظام، والحصول على مصدر طاقة نظيف من خلال الألواح الشمسية التي تولد الطاقة المطلوبة.



وأكد مدرب الفريق مصطفى ابازيد أن المشروع يأتي ضمن الابتكارات الطلابية التي تساعد أبناءنا الطلبة على تنفيذ مشاريع ذكية تعزز الإبداع وتتماشى مع مسارات التعليم التي تنتهجها الدولة وقد تم تأمين احتياجاته من جانب مجلس الشارقة للتعليم، ودعم أولياء الأمور، ونتمنى التوفيق وفوز المشروع في مسابقة الأولمبياد العلمي وتمثيل الدولة بالشكل الأمثل.



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