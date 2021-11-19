تخريج طلبة كلية الأفق الجامعية

المصدر: الشارقة - وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، أمس، حفل التخرج الحادي والثلاثين لطلبة كلية الأفق الجامعية.

وذلك في قاعة المدينة الجامعية بالشارقة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، وتُليت بعده آيات من القرآن الكريم.

وألقى كمال بوري، الرئيس المؤسس للكلية، كلمة عبّر من خلالها عن شكره العميق وامتنانه لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمهم المتواصل للمسيرة التعليمية في الدولة، والاهتمام اللامحدود بالبنية التحتية للتعليم والمعرفة والبحث العلمي في إمارة الشارقة، كما قدم التهاني باسم كلية الأفق الجامعية، بمناسبة اليوم الوطني الخمسين للدولة.

وهنأ الخريجين وقال: «كل واحد منكم باستطاعته إحداث الفرق الذي من شأنه أن يعود بالنفع على مجتمعه، لذا ينبغي عليكم وضع مصلحة المجتمع وتطويره نصب أعينكم، إلى جانب الحرص على مواصلة رحلة التعليم التي لا تنتهي».

بصمة مميزة

من جانبه، أشاد الدكتور محمد انعيرات، رئيس الكلية، بمستوى خريجي كلية الأفق الجامعية، وكامل جهوزيتهم لدخول سوق العمل وترك بصمة مميزة لهم فيه، وفي أي طريق سينتهجونه مستقبلاً، وذلك لما تلقوه من مهارات ومعرفة باتت من المتطلبات الأساسية لمستقبل عملي وأكاديمي متميز.

وثمّن دور أولياء الأمور، وجهود أعضاء الهيئة التدريسية، وجميع الشركاء لمساهمتهم الكبيرة في دعم كل برامج وفعاليات الكلية، وتعاونهم المثمر لإنجاح العملية التعليمية والأكاديمية بالكلية.

كما كانت للخريجين كلمة ألقتها الطالبة الخريجة ريد أحمد محمد سلطان، قدمت فيها الشكر والتقدير إلى الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي على تشريفه حفل التخرج، وهنأت في كلمتها، زملاءها وزميلاتها من الخريجين والخريجات، وأعربت عن فخرهم واعتزازهم بما ظلت تقدمه الكلية لطلبتها من تعليم متميز يدعمه اهتمام الإدارة والهيئة التدريسية، مما يمنح الطلبة الكثير من المعرفة والخبرات العلمية التي يحتاجونها.

وجرت مراسم تكريم الخريجين والخريجات، البالغ عددهم 350 خريجاً من جميع التخصصات لدرجتي البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال، وعلوم تقنية المعلومات التي شهدت تخريج أول دفعة لها.

وسلم الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم، الشهادات للطلبة الخريجين، مهنئاً إياهم بالتخرج وحصولهم على الشهادة الجامعية، متمنياً لهم النجاح في حياتهم المستقبلية العملية المقبلة وفي خدمة الأوطان.

وكرم رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم في نهاية الحفل الطلبة المتفوقين وأساتذة الكلية الفائزين بجوائز التميز لهذا العام، كما تسلم هدية تذكارية من كلية الأفق الجامعية.

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