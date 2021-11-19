جامعة أبوظبي تنال الاعتماد من النظام الأوروبي لتطوير الجودة الأكاديمي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت كلية إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي عن حصولها على إعادة اعتماد أكاديمي من النظام الأوروبي لتطوير الجودة EQUIS، إحدى هيئات الاعتماد المؤسسي المرموقة في العالم لكليات إدارة الأعمال. ويعزز هذا الاعتماد مكانة الكلية بين كليات إدارة الأعمال الرائدة في العالم.

يذكر أن كلية إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي قد حصلت على اعتماد مزدوج من النظام الأوروبي لتطوير الجودة وجمعية تطوير كليات إدارة الأعمال الجامعية (AACSB)، مما يعزز مكانتها بين أهم 1% من كليات إدارة الأعمال الرائدة على مستوى العالم والحاصلة على هذا الاعتماد المزدوج، وتعد كلية إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي عضواً بارزاً في الفرع الذهبي من جمعية بيتا جاما سيجما Beta Gamma Sigma (BGS)، وهي جمعية شرف دولية تعمل حصرياً لبرامج إدارة الأعمال الحاصلة على اعتماد جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال الجامعية المتقدمة AACSB.

ويتم تقييم المؤسسات الأكاديمية عن طريق عملية مراجعة شاملة وصارمة وذلك للحصول على اعتماد النظام الأوروبي لتطوير الجودة، وتتضمن تقييماً شاملاً لجودة المناهج التعليمية وأعضاء هيئة التدريس والخدمات الأكاديمية، والتأثير الدولي، والتأثير على المجتمع والعلاقات مع مختلف القطاعات. ويعتبر النظام الأوروبي لتطوير الجودة أكثر نظام اعتماد كليات إدارة أعمال شمولاً على مستوى العالم، ولا يُمنح إلا لأعرق وأهم كليات الإدارة، ومنها كليات الإدارة في جامعات أكسفورد وكامبريدج.

وفي هذا الصدد، قال البرفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي: تلتزم جامعة أبوظبي، المصنفة كمؤسسة تعليمية رائدة، بتطوير وتقديم برامج معتمدة دولياً، وتوفير تجربة ديناميكية لطلابها، وتزويد خريجيها بالمهارات والموارد التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح في حياتهم العملية. ونحن سعداء للغاية بتجديد الاعتماد من النظام الأوروبي لتطوير الجودة، والتي تعد واحدة من أكثر هيئات الاعتماد المؤسسي المرموقة في العالم لكليات إدارة الأعمال.

من جانبه، قال البروفيسور باري أوماهوني، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي: يسهم تجديد الاعتماد من النظام الأوروبي لتطوير الجودة، الهيئة العالمية الرائدة للاعتماد الأكاديمي لكليات إدارة الأعمال، بتعزيز سمعة كلية إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي كواحدة من كليات إدارة الأعمال الرائدة في المنطقة والعالم. ونحن فخورون بأن تكون جامعة أبوظبي من بين نخبة المؤسسات التعليمية العالمية الحاصلة على اعتماد النظام الأوروبي لتطوير الجودة، إذ إن ذلك يمنح طلبة كلية الأعمال الحاليين والمستقبليين الطمأنينة وراحة البال بأنهم يدرسون في مؤسسة أكاديمية عالمية المستوى، ملتزمة بتعزيز قدراتهم كقادة أعمال للمستقبل.

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