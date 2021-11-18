جامعة أم القيوين تكرم طالباً إماراتياً لأمانته

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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ينتهج الإماراتيون سلوكاً قويماً ورثوه من المغفور له - بإذن الله تعالى - الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - الذي جعل فعل الخير وسيلة للتواصل، مادا جسور الإخاء والتراحم بين شعوب العالم قاطبة ، فترك إرثا لن ينسى، وعلم أبناء الدولة والمقيمين على أرضها الأمانة والنزاهة وحب الخير والبذل والعطاء، فساروا على نهجه، واصبحوا عنوانا للنزاهة والعطاء ومنبعا للجود والإيثار حتى أضحت الإمارات محطة عالمية للإنسانية والإيجابية والشفافية والنزاهة.



مبالغ



ومن هؤلاء الطالب بجامعة أم القيوين خالد الحوسني الذي يدرس تخصص القانون حيث كرمه الدكتور جلال حاتم مدير جامعة أم القيوين ، وذلك لأمانته ونزاهته، حيث عثر خلال زيارته لمعرض اكسبو 2020 دبي، على محفظة بها مبالغ مالية كبيرة ومستندات رسمية وقام بتسليمها للجهات المختصة لتسلم لأصحابها، كما تم تكريمه من قبل القيادة العامة لشرطة دبي.



غرس



وأعرب الدكتور جلال حاتم مدير جامعة أم القيوين عن سعادته بحسن تصرف الطالب وأشاد بسلوكه وأخلاقه ، مبينا أن التعامل بالأخلاق الفاضلة والأمانة ليس أمراً غريباً على أبناء دولة الإمارات ،حيث هي نتائج وثمار ما غرسه المغفور له - بإذن الله - الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الأب المؤسس - طيب الله ثراه - من مكارم الأخلاق والقيم النبيلة ، متمنيا من كافة الطلبة الاقتداء بذلك السلوك الطيب .

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