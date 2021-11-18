«التربية» تطلق المسابقات الإثرائية الوطنية عبر موقعها الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت وزارة التربية والتعليم، المسابقات الإثرائية الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني LMS، مستهدفة طلبة المدارس الحكومية والخاصة، التي تتبع منهاج الوزارة، ولمختلف المراحل الدراسية، في 4 مسابقات تتعلق بمواد: اللغة العربية والرياضيات والكيمياء، من خلال منصاتها الذكية نهلة وناهل وماتيفيك وأليكس.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز مهارات القراءة الذاتية عند الطلبة، واستثمار المنصات التعليمية، لتمكين الطلاب من المهارات العلمية، ومهارات الرياضيات المطلوبة، لتحقيق النواتج التعليمية، وتنمية قدراتهم، وتشجيع روح المنافسة في ما بينهم، كما سيحصل الفائزون على جوائز قيمة.

وأكدت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات في وزارة التربية والتعليم، أن هذه المسابقة، تندرج ضمن خطط الوزارة، من أجل استثمار أوقات الطلبة في تكريس المهارات الأساسية، والاهتمام بالقراءة، بغرض تعميق أهميتها. كما تعمل على تمهيد الطريق لاستشراف المستقبل من حولهم، وتحقيق نواتج التعلم المرتبطة بالمواد الدراسية، والتمكن من المهارات المطلوبة في العلوم والرياضيات والمطالعة، من خلال توظيف المنصات التعليمية، كتهيئة للطلاب للاختبارات النهائية، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتهم في منصات التعلم الرقمية.

وأوضحت أن هذه المسابقة، متعددة المخرجات التربوية، كونها تتسم بالتنوع، ووضعت بشكل يحاكي ضرورة تعزيز المهارات، سواء في القراءة أو الرياضيات أو الكيمياء، من خلال ابتكار أفكار تسهم في تحريك طاقات الطلبة الكامنة، وتنمية مهاراتهم، وإعداد جيل يمتلك المعارف والمهارات والقدرات التي تمكنه من تعلم الرياضيات، التي تعد أحد أهم المجالات العلمية لتنمية أساليب التفكير بأنواعه المتعددة، والتقدم العلمي والتطور التكنولوجي، بالإضافة لقياس المعرفة العلمية، واكتساب معرفة جديدة، والخروج بنتائج مستندة إلى الأدلة والبراهين، حول مسائل ذات صلة بالعلوم، للمشاركة في المواضيع العلمية بفاعلية، ما يسهم بازدهار وتطور الدولة، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية الشاملة لرفعة الوطن، وتعزيز الاستثمار بالمواهب.

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