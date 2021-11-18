«حمدان الذكية» تحتفل بتخريج 9 دفعات من «دبلوم إعداد القادة الدوليين»

المصدر: دبي - وام

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احتفلت جامعة حمدان بن محمد الذكية تحت رعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس أمناء الجامعة. بتخرج 9 دفعات من برنامج «الدبلوم المهني: إعداد القادة الدوليين» والذي يعد ثمرة الشراكة الفاعلة مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث «يونيتار» من أجل تخريج أجيال قادرة على تمثيل الدولة في المنصات العالمية انسجاماً مع مستهدفات «استراتيجية القوة الناعمة للإمارات» في تكريس مكانة الدولة كقوة اقتصادية وثقافية وإنسانية وحضارية.

وجرى تخريج 150 منتسباً خلال حفل أقيم في الحرم الجامعي بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم وأعضاء مجلس أمناء الجامعة والدكتور منصور العور رئيس الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية وخريجي البرنامج. وحضر ممثلون من معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث عبر التطبيقات الإلكترونية وسط إشادة واسعة بالجهود السباقة التي تقودها جامعة حمدان بن محمد الذكية لبناء علاقات دولية مثمرة لبلورة برامج وسياسات عمل مستدامة ذات بعد إقليمي وعالمي تصب في خدمة تطلعات القيادة الرشيدة.

وشهد الحفل تسليم منتسبي الدفعات الـ9 من برنامج الدبلوم المهني: إعداد القادة الدوليين شهادات التخرج باستخدام تقنية «بلوك تشين» وذلك استكمالاً لنجاح الجامعة باعتبارها الأولى عربياً في تبني التقنية المتطورة التي تتيح للخريجين مشاركة الشهادات الأكاديمية والدرجات العلمية عبر منصات التواصل الاجتماعي ومع المعاهد التعليمية وجامعات التعليم العالي في أي زمان ومكان.

تميز

وجرى أيضاً الإعلان عن إطلاق النسخة الجديدة من البرنامج النوعي لصنع القادة المؤثرين والتي ستمثل استكمالاً لنجاحاته المتلاحقة في توفير منصة تدريبية ومعرفية متكاملة لتزويد قادة المستقبل برؤى معمقة حول الشؤون العالمية المستجدة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والدبلوماسية ليضطلعوا بدور محوري في خدمة التوجه الوطني نحو إعلاء شأن الإمارات كواحدة من الدول الأكثر تقدماً وتسامحاً وانفتاحاً في العالم.

وهنأ معالي الفريق ضاحي خلفان الخريجين الجدد على استكمالهم برنامج «الدبلوم المهني: إعداد القادة الدوليين» حاثاً إياهم على مواصلة مسيرة الريادة والإنجاز ليكونوا قادة مؤثرين على المستوى الدولي في العمل الحكومي والإعلامي والأكاديمي وقطاعات الأعمال.

وقال معاليه: يأتي تخرج 9 دفعات من برنامج «الدبلوم المهني: إعداد القادة الدوليين» بمثابة دليل دامغ على نجاح الجهود السباقة التي تقودها جامعتنا لإرساء دعائم الابتكار والمعرفة ونشر روح القيادة والريادة والتميز بين أوساط الجيل الشاب استكمالاً لدورها المحوري كصرح علمي ومعرفي رائد في إعداد قادة المستقبل ونثمن عالياً شراكاتنا الناجحة مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث «يونيتار» التي تعكس ثقة المجتمع الدولي والأوساط الأكاديمية بقدرتنا على تطوير برامج أكاديمية وتدريبية تصب في خدمة مساعينا المتواصلة لبناء القدرات القيادية ترجمة للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي قال: بناء القيادات الشابة أداة رئيسية لتعزيز ريادتنا وتنافسيتنا.

ومن جانبه قال الدكتور منصور العور: يشرفنا أن نحتفل بتخريج 9 دفعات من المتميزين الذين نعتبرهم ثمرة متجددة للمبدأ الذي نتبناه في جامعة حمدان بن محمد الذكية والمتمثل في تمكين الكفاءات الشابة من خوض غمار المنافسة عالمياً وتأهيلهم بالشكل الأمثل ليكونوا سفراء حقيقيين ومساهمين بارزين في تمثيل الدولة خير تمثيل في المحافل الدولية.

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