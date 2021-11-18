186 ألف طالب وطالبة يستهلون اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول

المصدر: دبي - نورا الأمير

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يتوجه 186045 طالباً وطالبة من الصفوف من الـ 4 وحتى الـ 12 في التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة، لتأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي «حضورياً»، فيما أعلنت المدارس انتهاء كافة الاستعدادات من تشكيل لجان، وتجهيز مركز التصحيح ورصد الدرجات لتسير الوتيرة بشكل منظم ودقيق.

وينهي الطلبة امتحاناتهم يوم الـ 29 من الشهر الجاري لمواد الفئة ألف، ويباشر الممتحنون من الصف الـ 12 وعددهم الإجمالي 28553 منهم 20373 من المدارس الحكومية «جميع المسارات»، و8180 من طلبة الـ 12 في المدارس الخاصة، التي تتبع المنهاج الوزاري امتحاناتهم بمادة الفيزياء مع مراعاة إلغاء المحددات الزمنية للأسئلة الامتحانية لكافة الصفوف، فيما شددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على ضرورة الالتزام بالإجراءات والضوابط التي تم تحديدها، داعية إلى الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية المتعلقة بطواقم العاملين من هيئات إدارية وتدريسية، أثناء الامتحانات مع الاستمرار في تطبيق الآليات والتدابير المعتادة، وما تتضمنه من الحفاظ على المسافات الآمنة، وارتداء الكمامات وتجنب التجمعات.

وشددت المؤسسة على أهمية التزام طلبة الصفوف من الأول وحتى الـ 4، بالحضور وفق جدول الحصص اليومي خلال فترة الامتحانات، وكذلك خلال الفترة من 5 ولغاية 9 ديسمبر المقبل، موضحة في تعديلات أجرتها على آليات امتحان الفصل الدراسي الأول أنه لا توجد امتحانات ختامية في الفصل الدراسي الأول في المجموعتين A وB لطلبة الصفوف من الأول وحتى الـ 3.

90 دقيقة

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الزمن الكلي للامتحان الذي يقام إلكترونياً بـ90 دقيقة، موجهة الطلبة بضرورة الالتزام بالزي المدرسي الرسمي، ومواقيت بدء وانتهاء الامتحانات، كما ألزمت من خلال دليلها الإدارات بتوفير البيئة المناسبة والملائمة للطلبة كتوفير القاعات الامتحانية، وأماكن انتظار الطلبة والتأكد من جاهزية العيادة المدرسية وغيرها. وتعقد الامتحانات لأصحاب الهمم حضورياً، ويقدمون نفس الورقة الامتحانية المعدة لبقية زملائهم، على أن تشكل اللجان لهذه الفئة في حال كانت الخطة التربوية الفردية الخاصة بالطالب المعني تنص على ذلك.

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