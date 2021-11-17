تعاون بين «نيابة دبي» و«حمدان التعليمية» في مجال الابتكار

المصدر: دبي - البيان

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صممت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز بالشراكة مع النيابة العامة بدبي 5 برامج تدعم أنظمة الابتكار، والتي تهدف إلى تشجيع الموظفين وتوعيتهم بأهمية الابتكار وتفعيل المشاركات الإبداعية التي تسهم في نجاح المبادرات والمشاريع المؤسسية والقضائية وتعزز ريادة إمارة دبي في مجال الابتكار.



وتعقد ورشات العمل الخاصة بالابتكار في مختبر «فاب لاب الإمارات» التابع لمؤسسة حمدان، وتضم الورشات 5 برامج رئيسة وهي القطع بالليزر، ومشاريع اصنعها بنفسك DIY، والتصميم ثلاثي الأبعاد، وطباعة ثلاثية الأبعاد، والحفر الرقمي، حيث جرى إطلاق أول ورشة عمل والخاصة بمشاريع اصنعها بنفسك بحضور عدد من موظفي نيابة دبي من مختلف الوحدات التنظيمية.



وتناقش ورشات الابتكار موضوعات حول العلوم والتطبيقات الحديثة التي تتبناها المؤسسة لتعليم الأفراد الموهوبين والمبدعين الأساليب والأدوات المتبعة لصقل مواهبهم وفق أحدث النظيم التعليمية في أفضل مختبرات العالم التكنولوجية.

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