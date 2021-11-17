جامعة الشارقة تنظم المؤتمر الإماراتي الألماني الثامن للطب وطب الأسنان 21 نوفمبر

المصدر: الشارقة - وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، تنظم الجامعة «المؤتمر الإماراتي الألماني الثامن للطب وطب الأسنان» يومي 21 و22 نوفمبر الحالي، وذلك بالتعاون مع جامعة لوبيك الألمانية وهيئة الشارقة الصحية وجمعية الإمارات للأورام وشركة Dentegris German.

ويشارك في المؤتمر متحدثون من جامعة لوبيك وجامعة هامبورج بألمانيا وأكثر من 30 من الأساتذة والأطباء داخل وخارج الدولة من العاملين في المستشفيات والمعاهد البحثية وأساتذة الجامعات لتقديم ورش عمل ومحاضرات حول الأمراض المعقدة بسبب تفاعل جينات متعددة وعوامل بيئية والسرطان و«كوفيد 19» وأمراض القلب.

ويناقش المؤتمر أحدث الابتكارات والممارسات في مجال زراعة الأسنان والتأهيل الوظيفي والجمالي للوجه والفكين، إلى جانب عقد ورش عمل عملية حول زراعة الأسنان.

واستعراض أحدث وأهم القضايا في المجالات الطبية والصحية، وأحدث التقنيات والأجهزة والأساليب العلاجية المتطورة في مجال الطب وطب الأسنان، بحضور عدد كبير من طلبة الدراسات العليا وطلبة الطب وطب الأسنان في تقديم أبحاثهم العلمية على هامش المؤتمر. ويعقد اليوم الأول بمجمع الكليات الطبية والعلوم الصحية بمقر الجامعة بمدينة الشارقة، بينما يعقد اليوم الثاني في فرع الجامعة بمدينة خورفكان.

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