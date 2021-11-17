التعليم حضورياً بكامل الطاقة الاستيعابية في الفصل الدراسي الثاني

المصدر: أبوظبي - وام

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كشف هزاع المنصوري المتحدث الرسمي عن قطاع التعليم في الدولة، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، عن تحديث بروتوكول تشغيل المنشآت التعليمية أثناء الجائحة على أن يتم التطبيق في بداية الفصل الدراسي الثاني بعد دراسة الوضع الوبائي مع القطاع الصحي ومدى تأثيره على قطاع التعليم.

وقال المنصوري: إن الدولة تشهد انخفاضاً ملحوظاً في عدد الإصابات مما يدل على نجاح استراتيجية القطاع الصحي في إدارة الجائحة الصحية لضمان صحة وسلامة المجتمع بكافة فئاته. مشيراً إلى أن هذا التحديث في البروتوكول يتضمن عودة التعليم الحضوري في جميع المنشآت التعليمية واستعادة الطاقة الاستيعابية الكاملة لها مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأضاف: «كما ستتم استعادة الطاقة الاستيعابية للحافلات في المنشآت التعليمية بنسبة 100 في المائة مع التشديد على لبس الكمام أثناء الرحلة والتهوية الجيدة في الحافلات».

وأكد الاستمرار في تطبيق الفحص الطبي حسب البروتوكول المعتمد لتشغيل المنشآت التعليمية أثناء الجائحة بالإضافة إلى ترك مسافة التباعد على أن تكون آمنة لتجنب التلاحم الجسدي.. مشيراً إلى أنه بالنسبة للسكن الجامعي فإن اللقاح إلزامي لدخول السكن الجامعي ولمن لديهم استثناء طبي عن التطعيم فعليهم إبراز نتائج فحص مخبري PCR سلبية أسبوعياً.

وأوضح أنه بخصوص الفعاليات المتعلقة بالمنشآت التعليمية فيشير البروتوكول أيضاً إلى السماح لأولياء الأمور بحضورها مع الالتزام بالإجراءات الوقائية بالإضافة إلى العمل على نظام المرور الأخضر، وفحص PCR مخبري لا يتجاوز 96 ساعة والالتزام بارتداء الكمام.

إجراءات

وأكد أنه ستتم مراقبة كافة المنشآت التعليمية على مستوى الدولة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل الجهات المختصة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

كما أشاد بكافة الجهود المبذولة من قبل الكوادر الإدارية والأكاديمية التي التزمت بتطبيق كافة الإجراءات لضمان صحة وسلامة الجميع في بيئة المنشآت التعليمية، مثنياً على دور أبنائنا الطلبة ومدى تعاونهم والتزامهم مع إدارة المنشآت التعليمية لضمان نجاح الفصل الدراسي الأول من هذا العام.

وقال المنصوري: إن الالتزام الذي شهدناه من قبل الجميع في المنشآت التعليمية حقق نجاحاً وعودة آمنة لمقاعد الدراسة مما يدل على أن ملامح العودة للحياة الطبيعية باتت قريبة جداً ولن يتحقق ذلك إلا بالالتزام بكافة التدابير الاحترازية والوقائية.

وأضاف: «إننا لمسنا في الفترة الماضية مدى توافق وتناغم قطاع التعليم على المستويين المحلي والوطني لضمان العودة الآمنة لأبنائنا الطلبة إلى مقاعد الدراسة حضورياً وقد كانت الجهود والجاهزية الوطنية عالية وتتسم بالمرونة وذلك بفضل التنسيق والتواصل المستمرين مع القطاعات المعنية بهدف العودة إلى الحياة الطبيعية الجديدة بكافة القطاعات».

وقال المنصوري: «يقع علينا اليوم دور الحفاظ على هذه المكتسبات وما تم تحقيقه في الفترة السابقة على عاتق الجميع فمن الضروري أن تعزز الكوادر التعليمية والإدارية ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الطلبة داخل وخارج البيئة التعليمية».

وأضاف: «لا ننسى دور أولياء الأمور في ذلك وإننا نؤكد بأنهم شريك أساسي في التوعية والإرشاد بما يتعلق في هذه الثقافة وبناء جيل واعٍ ومدرك بالمسؤوليات والمنجزات الوطنية».

وذكر أن الدولة تشهد انخفاضاً ملحوظاً في عدد الإصابات والوفيات وذلك وفق رؤية القطاع الصحي في رفع المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات لشرائح المجتمع.

أهمية

وقال المنصوري: «إننا نؤكد مجدداً بأن قطاع التعليم يوصي بأهمية الحصول على الجرعة الداعمة لجميع الكوادر التعليمية والإدارية وأبنائنا الطلبة خاصة في ظل انتشار المتحورات حول العالم، وذلك بهدف تعزيز المناعة المجتمعية ولضمان بيئة آمنة وصحية في المنشآت التعليمية بكافة مراحلها».

وأشار إلى أن نجاح التوازن الاستراتيجي فيما بين القطاعات المعنية بمرحلة التعافي كان بفضل الجهود المضنية من قبل الجميع ونؤكد أن للدور المجتمعي ضرورة ملحة للحفاظ على كافة مكتسبات الدولة خاصة في العاميين الماضيين.

وتوجه بالشكر إلى جميع فئات المجتمع، مؤكداً: «التزامكم بجميع التدابير والإجراءات المعتمدة كفيل لنصل لهذه المرحلة من التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية الجديدة».

28.021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 28.021 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 21.601.826 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 218.41 جرعة لكل 100 شخص.

كما أعلنت عن إجراء 365.608 فحوص جديدة خلال 24 ساعة، ساهمت في الكشف عن 68 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وبذلك تبلغ الحالات المسجلة 741.074 حالة.

وأعلنت الوزارة عن عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة. ‌‎كما أعلنت عن شفاء 85 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 735.723 حالة.

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