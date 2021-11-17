«التربية» تدعو للتسجيل في الاختبارات المهنية والتخصصية

المصدر: دبي- نورا الأمير:

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دعت وزارة التربية والتعليم، العاملين في القطاع التعليمي، إلى التسجيل في الاختبارات المهنية والتخصصية، التي سيتم عقدها خلال العام الأكاديمي 2021-2022، والتي تستهدف العاملين في قطاع التعليم، نظراً لإلزامية الرخصة في تمكين الموظف من ممارسة المهنة، معلنة مواعيد التسجيل المتوفرة للاختبارات المتعلقة بالرخص المهنية، والإسراع في التسجيل.

وشددت على ضرورة الالتزام بالقرارات والقواعد المنظمة لذلك، لتلافي الوقوع في أي مخالفات أو مسائلات قانونية في هذا الشأن، مهيبة بتحفيز العاملين للتسجيل في الاختبارات المخصصة لهم، والتي جاءت بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2019، بشأن رسوم خدمات الترخيص المهني للعاملين في قطاع التعليم في الدولة، وقرار وزير التربية والتعليم رقم (646) لسنة 2020 م، بشأن قواعد سير اختبارات الترخيص المهني.

اختبارات

وأوضحت في تعميم لها، تواريخ الاختبارات ونوعيتها، وتاريخ انتهاء التسجيل، والفئة المستهدفة للاختبارات هم «مهني – علوم – علوم الحاسوب- اختبار القيادات التربوية عليا»، وتشمل الفترة من 13 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 13 أكتوبر المقبل، لمعلمي الحلقة الثانية والثالثة، أما تخصصا: دراسات اجتماعية وطفولة مبكرة، فقد بدأت في 11 نوفمبر الجاري، وتنتهي 11 ديسمبر المقبل، ويستهدف منها معلمو جميع الحلقات، ومعلمو الطفولة المبكرة، أما معلمو الحلقة الثانية والثالثة لتخصصات: رياضيات حلقة 2 و3، لغة عربية، لغة إنجليزية، فتبدأ في 5 يناير، وتنتهي في 5 فبراير المقبل، ويباشر معلمو تخصصات: التريبة الإسلامية، التربية البدنية، أحياء، كيمياء فيزياء وطفولة مبكرة مهني، الاختبارات المهنية في 5 فبراير، وتنتهي المدة المسموحة يوم 5 مارس المقبل 2022، مستهدفة معلمي كافة الحلقات الدراسية.

أما معلمو الطفولة المبكرة، تخصصي: إدارة الأعمال، دراسات اجتماعية، فحددت الوزارة لها يوم 14 أبريل، وتنتهي في 14 مايو 2022، لجميع الحلقات، فيما حددت للقيادات المدرسية تخصصات: أمناء مختبر، اختصاصي احتياجات خاصة، اللغة العربية لغير الناطقين بها، يوم 18 مايو المقبل، وأتاحت المجال للتقديم حتى 18 يونيو 2022.

وخصصت وزارة التربية والتعليم، خطاً للرد على كافة الاستفسارات، عن طريق خدمة سعادة المتعاملين على الرقم: 80051115.

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