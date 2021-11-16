طالب من جامعة نيويورك أبوظبي ينال منحة رودس الإمارات لعام 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

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نال الطالب ألياد برديكا منحة رودس الإمارات لعام 2022، مما يؤهله لمواصلة دراساته العليا في جامعة أكسفورد. وبتأهله لهذه المنحة، أصبح طالب الهندسة الكهربائية ألياد برديكا الطالب السابع عشر من خريجي جامعة نيويورك أبوظبي ضمن علماء رودس خلال تسع سنين، وانضم إلى نخبة تتكون من حوالي مئة من المتفوقين الذين يمثلون أكثر من ستين بلداً حول العالم.

وشارك الطالب ألياد برديكا، في العديد من المشاريع في مجالات مختلفة كالرياضيات والهندسة وعلم الأحياء، كما ساهم في تطوير أدوات أتيحت لمختلف الباحثين منها برنامج مبسّط يسمح للعاملين في مجال أحياء الأعصاب بتحليل كميات كبيرة من بيانات التصوير التشخيصي بصورة آلية، وتطوير برنامج تعلم آلي رفع من كفاءة الكشف اليدوي ودقته. وخلال عمله مساعداً في مختبر الإلكترونيات الحيوية المدمجة في جامعة نيويورك أبوظبي، شارك ألياد برديكا في مشروع عمل دام ستة أشهر عمل فيه على برمجة نظام مبتكر لرصد وقياس تعرض العمال للجفاف في الظروف البيئية القاسية.

فرصة

وفي تعليقه على الفوز بمنحة رودس الإمارات، قال ألياد برديكا: «تمثّل لي هذه المنحة فرصة لا تضاهى لبحث حلول مبتكرة للمشاكل الأكثر تاثيراً ودراستها من منظور دقيق. وفي عالم اليوم يعتمد مضمون الرسالة على الشكل بصورة لم يسبق لها مثيل، فأرى أن للدراسة في جامعة أوكسفورد كباحث رودس ستسمح لي بالجمع بين مجالات التقنيات الحديثة والأداء الفني والحوار المجتمعي، وبالوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة التقنية كمهندس».

وتعتبر منحة رودس من أعرق وأهم المنح الأكاديمية في العالم، فقد تأسست في عام 1902 وتتضمن معايير اختيار الفائزين سلسلة من الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية.

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