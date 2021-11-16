«نبراس» تطلق منصة «الفضاء التعليمي» المبتكرة للطلبة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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كشفت شركة نبراس التعليمية القابضة، شركة تكنولوجيا التعليم في أبوظبي والتابعة لمجموعة ياس القابضة، عن إطلاقها لمنصة «الفضاء التعليمي» وذلك ضمن فعاليات المعرض العالمي لحلول ومستلزمات التعليم في دبي 2021 الرائد في منطقة الشرق الأوسط، والمنعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 14 حتى 16 نوفمبر الجاري.

ويأتي إطلاق «نبراس القابضة» لـ«الفضاء التعليمي» لتوفير منصة تعليمية مبتكرة ومتكاملة للطلبة، وبالتالي تسريع عملية التحول الرقمي في قطاع التعليم العام منه والخاص، خلال السنوات المقبلة.

وتضم «الفضاء التعليمي» مجموعة متكاملة من المنصات التعليمية التي تعمل في انسجام تام لرفد المعلمين والمختصين في المجال بطيف واسع من الأساليب والحلول المبتكرة، التي تسهم في تقديم تجربة تعليمية متخصصة وعالمية المستوى للطلبة في دولة الإمارات، بما في ذلك منصة نظام معلومات إدارة المدارس من شركة «Second Step».

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