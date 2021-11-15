معرض الخريجين – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. حلول مبتكرة تعزز الصحة

المصدر: دبي ـ البيان

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جسد معرض الخريجين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنبثق من معرض الخريجين العالمي في نسخة 2021، الذي اختتمت فعالياته مؤخراً، وهو المعرض الأكثر تنوعاً في تاريخه، حيث استقبل 2600 مشاركة من 464 جامعة في 70 دولة، التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم، وحكومة دبي على وجه الخصوص في تعزيز الصحة العقلية وتحقيق الرفاهية. يعرض معرض الخريجين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشاريع وأفكاراً مبتكرة حول التأثير الاجتماعي في مجال الصحة النفسية من قبل خريجي الجامعات من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من بين المشاريع التي عرضت في حي دبي للتصميم (d3):

كلمة الخيرية

إنشاء ديانا عودة، جامعة الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

يهدف المشروع إلى علاج الأفراد الذين يعانون من الخوف الاجتماعي باستخدام علاج متقدم وغير ضار مثل علاج الواقع الافتراضي. يبدأ هذا العلاج بتعريض المريض تدريجياً لبيئة افتراضية تشبه إلى حد بعيد البيئة الحقيقية، لتجنب الأذى الجسدي أو النفسي. يشجع المشروع الأفراد الذين يعانون من الخوف الاجتماعي على مقابلة أشخاص جدد والحصول على تجارب جديدة.

مساعد DOT الذكي

إنشاء إليف ديلاي ألتنر، جامعة إسطنبول التقنية - تركيا

DOT هو مساعد ذكي لعلماء النفس الإكلينيكي الذي يدعم ممارسات عملهم وصحتهم العقلية. التي تجمع البيانات من الخطب وتفاعلات علماء النفس. يوفر ممارسات التعقب والعافية للصحة العقلية لعلماء النفس بالتوازي مع ممارسات الاستشارة؛ حيث يخلق مجتمعاً بين علماء النفس الذين يمتلكون DOT ويدعم مشاركة الخبرات والمصادر.

الحياة الاجتماعية في المساحات الرئيسية

إنشاء جانيت جاكوب، الجامعة الأمريكية في الشارقة

يدرس المشروع وينتقد المساحات الترفيهية في الشارقة، ويتوقع تصميم برج سكني يتحدى التصنيف السكني الحالي من خلال دمج المساحات الاجتماعية والحركة المتزايدة مع عدم وضوح الخطوط الصلبة التي تحيط بالوظائف المختلفة. برج سكني يخلق مساحات شاملة مع مجموعة متنوعة من البرامج في بيئة ديناميكية لزيادة الحركة اليومية والتواصل الاجتماعي.

الوصول

إنشاء جويل كاسابوغلو، الجامعة الأمريكية في دبي

يلبي هذا المشروع احتياجات أفراد التوصيل في دبي ويتضمن تصميم نموذج أولي لمرفق يتضمن مساحة داخلية لسائقي التوصيل للراحة والتجديد. ستكون مساحة الاسترخاء الجسدي والعقلي لهم مفيدة للأعمال والعملاء. ستشمل هذه المساحة أيضاً المرافق السريرية التي ستكون قادرة على التعامل مع الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق.

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