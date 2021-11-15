محمد المعلا: التعليم خلال الـ 50 المقبلة يعزز مهارات المستقبل

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أكد الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التربية للشؤون الأكاديمية، أن منهجية العمل سترتكز خلال الـ 50 عاماً المقبلة، على بناء نظامي تعليمي ذي جودة عالية، يضمن التنافسية في مرحلة الطفولة المبكرة، ومنظومة تعليمية عالمية مبتكرة تعزز مهارات المستقبل، ومواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل المستقبلي.

وقال في كلمته الافتتاحية لمنتدى التعليم العالمي والمعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في نسخته الـ 14 تحت شعار «إبداع اليوم.. فرص الغد» الذي انطلقت فعالياته أمس تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله: إنهم سيسعون خلال الـ 50 عاماً المقبلة إلى بناء منظومة مؤهلات وطنية متقدمة ومرنة تتواكب مع متطلبات التنمية الاقتصادية المستقبلية، فضلاً عن منظومة خدمات مستدامة لأصحاب الهمم بدءاً من الاكتشاف المبكر إلى قيادة المستقبل، ومنظومة شمولية استباقية لرعاية المواهب تحفز على الإنتاج والتنافسية، علاوة على توفير رفاه وجودة حياة مستدامة في بيئات التعلم، مشيراً إلى أن الهدف الاستراتيجي من هذه المرتكزات هو التحول إلى بيئات تعلم مستقبلية تحفز الابتكار وتدمج التعليم في كل القطاعات.

وقال: إن التظاهرة التربوية تأتي عن قناعات ورؤية راسخة بضرورة استدامة التعليم، والبحث في أفضل الحلول المستقبلية لضمان مسارات أكثر تشعباً وفعالية، تحقيقاً لجودة التعليم، معتبراً تواجد ثلة من الخبراء والمتخصصين فرصة استثنائية متجددة لمناقشة قضايا تعليمية معاصرة ومستجدة، والبناء على ما تجسد من إنجازات تربوية، بعد فترة عصيبة مرّ بها العالم نتيجة جائحة كورونا.

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