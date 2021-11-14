اعتماد الخطة الاستراتيجية 2021-2026 لجامعة الوصل

المصدر: دبي - البيان

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اعتمد مجلس أمناء جامعة الوصل في اجتماعه الـ 4 برئاسة معالي أحمد حميد الطاير، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، الخطة الاستراتيجية لجامعة الوصل 2021-2026، وتوجه بالشكر إلى جمعة الماجد رئيس مجلس أمناء الجامعة على جهوده في خدمة الجامعة، ودعمه لطلبة العلم والعملية التعليمية، وصادق المجلس على الموازنة العامة للجامعة للعام الجامعي 2021-2022. كما اعتمد المجلس منح 10 درجات علمية لطلبة الدراسات العليا، جاء ذلك في اجتماع المجلس الذي عقد «عن بعد». حضر الاجتماع محمد عيسى السويدي، والدكتور محمد سالم المزروعي، وأحمد عتيق الجميري، والدكتور جمال محمد المهيري، والأستاذ الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن، مدير الجامعة.

ووافق المجلس على دعم النظام التقني في الجامعة لمواكبة التطور في مجال التعليم والشؤون الأكاديمية والإدارية والبحث العلمي. ووجه إدارة الجامعة إلى الإعداد لطرح برامج وتخصصات جديدة لعرضها على المجلس في الاجتماع القادم.

ويذكر أن برنامج علوم المكتبات والمعلومات انطلق منذ بداية الفصل الدارسي الثاني من العام الجامعي 2020-2021 تلبية لاحتياجات سوق العمل، وتطويراً للكوادر البشرية المواطنة، كما اعتمد المجلس شراء حافلات جديدة لدعم خدمة نقل الطلبة التي تقدم مجاناً لنقل طلبة الجامعة من جميع أنحاء إمارات الدولة. كما اعتمد المجلس منح 4 درجات علمية في برنامج الماجستير، بواقع 2 في الشريعة الإسلامية تخصص «الفقه وأصوله»، و 2 في اللغة العربية وآدابها تخصص «الأدب والنقد»، كما اعتمد منح 6 درجات علمية في برنامج الدكتوراه، منها 4 في الشريعة الإسلامية «تخصص الفقه وأصوله»، و2 في اللغة العربية وآدابها تخصص «الأدب والنقد». وبذلك بلغ عدد متخرجي الدراسات العليا حتى الآن 303 متخرجين ومتخرجات، منهم 213 في برنامج الماجستير، و90 متخرجاً ومتخرجة في برنامج الدكتوراه، يذكر أن عدد الطلبة المنتظمين في برامج الدراسات العليا 159 طالباً وطالبة.

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