جامعة الشارقة تبحث التعاون البحثي مع بلجيكا

المصدر: الشارقة - البيان

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بحث الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة وبيير إيف جيهوليه، رئيس وزراء اتحاد والونيا البلجيكي والوفد المرافق سبل التعاون المشترك في عدد من المجالات العلمية والبحثية.

حضر اللقاء بيتر كلاس، سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، وضم الوفد رؤساء أربع جامعات وعدد من المسؤولين عن المعاهد البحثية المختلفة في بلجيكا.

وأكد مدير جامعة الشارقة أن الجامعة تعمل ضمن خطة خمسية استراتيجية طموحة وضعها لها رئيسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تقضي في أحد أركانها بالعمل على مد جسور التعاون مع المؤسسات العلمية الدولية بهدف التعاون في خدمة الإنسانية من خلال العمل على دراسة المشكلات وطرح الحلول التي تخدم البشرية، إلى جانب التعاون في مجالات البحث العلمي الهادف.

وقدم للوفد عرضاً عن جامعة الشارقة وما حققته كونها أصبحت كبرى جامعات الدولة من حيث عدد الطلبة والبرامج الأكاديمية والمهنية التي تطرحها، إلى جانب برامج الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه، والتنوع الثقافي للهيئة التدريسية والطلبة، كما تحدث عن تصنيف الجامعة طبقاً لأحدث التصنيفات العالمية وما حققته الجامعة من تقدم كبير خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أوضح أن جامعة الشارقة صنفت طبقاً لتقييم مؤسسة التايمز للتعليم العالي الدولية لعام 2022 ضمن أفضل 450 جامعة على مستوى العالم، والأولى على مستوى الدولة في مجال علوم الحاسوب وعلاقتها بالتخصصات الأخرى.

من جانبه، قدم رئيس وزراء اتحاد والونيا الشكر لمدير الجامعة على حسن الاستضافة، معرباً عن سعادته والوفد المرافق بزيارة جامعة الشارقة، وأكد أن الجامعات في المملكة البلجيكية تهتم وتركز على الاستثمار في قطاع البحث العلمي والابتكار، مشيراً إلى أن جامعة الشارقة لديها الإمكانيات والتوجه للبحث العلمي المبني على الابتكار، وهذا سيفتح المجال للتعاون معها في العديد من المجالات وفي مقدمتها البحث العلمي والابتكار والذي قال إنه يصب في العديد من المجالات المختلفة.

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