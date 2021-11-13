كليات التقنية تحتفي بخريجي «خط الدفاع الأول» وعلوم الكمبيوتر في "إكسبو 2020 دبي"

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت كليات التقنية العليا بتخريج 343 طالباً وطالبة من برنامج العلوم الصحية «خط الدفاع الأول»، وذلك من تخصصات الطب الطارئ وإدارة المعلومات الصحية والتصوير بالأشعة والمختبرات الطبية والتمريض والصيدلة والعلوم البيطرية بالإضافة إلى تخريج 778 طالباً وطالبة من برنامج علوم الكمبيوتر والمعلومات.



حضر حفل التخريج - الذي أقيم في إكسبو 2020 دبي - معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس مجمع كليات التقنية العليا والبروفيسور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا وخليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وعدد من المسؤولين وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وأولياء أمور الطالبات.



وفي كلمة باسم مجلس أمناء كليات التقنية العليا ألقاها البروفيسور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا عبّر فيها عن بالغ الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة لدعمها اللامحدود لكليات التقنية مما عزز مسيرة نجاحها.



وهنأ الخريجين والخريجات، مؤكداً لهم أنهم دفعة استثنائية تتخرج في عام استثنائي، حيث تحتفل الدولة بيوبيلها الذهبي، ويقام حفلهم في أحضان حدث عالمي رائد إكسبو 2020 دبي.. متمنياً أن يحققوا أعلى المناصب وأهم الإنجازات لبلادهم.



وأعلن البروفيسور الشامسي باسم مجلس الأمناء تخريج 778 طالباً وطالبة من برنامج علوم الكمبيوتر والمعلومات و343 طالباً وطالبة من برنامج العلوم الصحية «خط الدفاع الأول» من بين دفعة العام 2021 «صناع المستقبل» البالغ عددهم 3848 طالباً وطالبة، والذين أكملوا دراستهم بنجاح وحصلوا على شهاداتهم الجامعية بجدارة واستحقاق.





نجاح





وعبّر الخريجون عن سعادتهم بتخرجهم وبما حققوه من نجاح علمي واستعدادهم للانطلاق لسوق العمل وهم في أعلى جاهزية وحماسة لأجل رد جميل الوطن، مثمنين جهود كل من ساندهم في مسيرتهم التعليمية في كليات التقنية العليا وكذلك أولياء أمورهم.



وقام معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس مجمع كليات التقنية العليا يرافقه البروفيسور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع الكليات وخليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بالتقاط الصورة التذكارية مع خريجي وخريجات «خط الدفاع الأول» وعلوم الكمبيوتر والمعلومات، ومن ثم تسليمهم شهادات التخرج.

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