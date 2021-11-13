تعزيز التعاون بين جامعة الشارقة و«هيئة الطرق»

المصدر: الشارقة – البيان

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استقبل الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة المهندس يوسف خميس العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة والوفد المرافق له، الذي زار الجامعة لبحث أطر التعاون معها ومساهمتها العلمية والبحثية في عدد من المجالات المتعلقة بهندسة الطرق وإنشاءاتها، والمواصلات والنقل العام، وتقديم الحلول المبتكرة والتصميمات الهندسية الحديثة للتحديات والمشروعات التي تخص الطرق والنقل في إمارة الشارقة.



وجرى خلال اللقاء بالإضافة إلى ذلك بحث موضوع تبادل الخبرات العلمية والبحثية والإشراف المشترك على البحوث العلمية في التخصصات المرتبطة بتلك المجالات، وتقديم الاستشارات العلمية المتخصصة، وإتاحة الفرصة أمام طلبة الجامعة للتدريب في المشروعات التي تنفذها الهيئة.



وأعلن الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة في مستهل اللقاء عن ترحيبه بالتعاون بين جامعة الشارقة ومختلف الهيئات والمؤسسات المحلية، بما يساعد تلك الهيئات على الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية المتخصصة التي تتميز بها الجامعة، من أجل تحقيق الهدف الأسمى لجامعة الشارقة والمتمثل في خدمة وتطوير المجتمع المحلي، مضيفاً إن جامعة الشارقة استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية واعتماداً على التوفيق من الله تعالى ثم الدعم والتوجيهات الرشيدة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس الجامعة أن تتبوأ مكانة متقدمة بين الجامعات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، علاوة على أنها أصبحت حالياً الجامعة الأولى على مستوى الجامعات القائمة بالدولة في مجالات البحث العلمي الرصين والمرتبط بقضايا المجتمع، وكذلك في عدد البرامج الأكاديمية التي تطرحها لدرجات البكالوريوس والدراسات العليا نسبة إلى عدد الطلبة الملتحقين بها.





برامج





وأضاف الدكتور النعيمي، إن جامعة الشارقة تقدم حالياً مجموعة من البرامج الأكاديمية والتي توفرها كلية الهندسة، بالإضافة إلى الفرق البحثية التي تعمل في المعاهد والمراكز المتخصصة القائمة في الجامعة. ويمكنها أن تساهم وبفعالية في وضع تصور شامل ومتكامل لما يمكن أن يكون عليه قطاع النقل والمواصلات والطرق في إمارة الشارقة، وذلك من خلال دراسة التحديات والقضايا المختلفة التي تعمل عليها الهيئة وتوجيه الباحثين وطلبة الدراسات العليا في التخصصات المعنية بوضع حلول علمية وهندسية لها.





مختبرات





من جانبه أشاد المهندس يوسف خميس العثمني رئيس الهيئة بالإمكانات العلمية والبحثية والمستوى العلمي لجامعة الشارقة، والذي أكد أنه انعكس وبصورة واضحة على مستوى الخريجين من الجامعة، حيث يعمل عدد كبير من خريجي كلية الهندسة بجامعة الشارقة في كل المشروعات التي تقوم بها الهيئة، وأشار إلى أن المختبرات العلمية المتخصصة الموجودة في الجامعة يمكن أن تساهم في معالجة واكتشاف الكثير من الحلول لبعض المشكلات التي تواجهها الهيئة في مجالات الطرق، بما يحقق الاستفادة وتوفيراً للوقت المستغرق في حلها. وأكد أن المجال مفتوح أمام الباحثين من جامعة الشارقة من أجل تقديم مقترحاتهم فيما يتعلق بوسائل الانتقال الحديثة التي من الممكن الاعتماد عليها في إمارة الشارقة خلال المرحلة المقبلة.

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