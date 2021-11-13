طفل إماراتي يفوز بذهبية مسابقة الاختراعات في أندونيسيا

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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فاز الطفل المبتكر المواطن علي حميد اللوغاني، الذي يبلغ من العمر 10 أعوام، والطالب في الصف الخامس، بميدالية ذهبية في المسابقة الافتراضية للاختراعات والابتكارات الدولية للشباب، التي نظمتها جمعية العلماء الشباب في أندونيسيا وتم الإعلان عن النتائج بداية الشهر الجاري.



وكشف اللوغاني من خلال لقائه مع «البيان» أنه فاز بالمركز الأول إزاء تقديمه ابتكار «القفاز الذكي» الذي يستهدف أصحاب الهمم وكبار المواطنين.



وأوضح اللوغاني: «يتكون مشروع القفاز الذكي من قفاز مجهز بعدد من الأدوات التقنية ومنها الحساسات، وبطاريات للشحن، وتقنية الاتصالات المعيارية لنقل البيانات بين جهازين معاً بلوتوث، إضافة إلى الكرسي المتحرك بتقنية استقبال الإشارات عن طريق بلوتوث وترجمتها، ثم التحرك باتجاه الشخص الذي يطلبه ذاتياً. ولقد حرصت على اختيار هذا المشروع الذي يخدم المجال الصحي من أجل مساعدة فئة أصحاب الهمم، وكبار المواطنين الذين يواجهون مشكلة في الحصول على الكرسي المتحرك من تلقاء أنفسهم ومن دون مساعدة الآخرين. ومن ثم يشعرون بصعوبة بالغة في التحرك من مكان لآخر».



وأكد أنه واجه بعض الصعوبات أثناء إنجاز المشروع، إلا أنه تمكن من التغلب عليها عن طريق البحث في الشبكة العنكبوتية، والتواصل مع معلميه في المدرسة والمختصين في مجال التقنيات الحديثة لإيجاد حلول ذكية لشتى الصعوبات، موضحاً أنه يحفل بأسرة لا تستهين مطلقاً بقدراته وأفكاره، إضافة إلى تشجيعه على ترجمة أفكاره الصغيرة إلى اختراعات مفيدة. كما أنه حريص في الوقت ذاته على تطوير مهاراته من خلال المشاركة الفعلية في الورش والدورات.



وأضاف: «ومن جانب آخر فإنني أبذل جهداً كبيراً لأكون وبحق مبرمجاً إماراتياً. ولا أفوت على نفسي إلى اليوم فرصة الالتحاق للمشاركة في دورات تتعلق بالروبوت والبرمجة والذكاء الاصطناعي».



كما قالت والدة الطفل علي اللوغاني في حديثها لـ«البيان»: «إن طفلي شغوف بالتعلم والاطلاع وروح الاكتشاف، وليس هذا فحسب، إذ إن لديه أيضاً القدرة على مواجهة التحدي. وهو متفوق في جميع المراحل الدراسية. وأريد التنويه بأنني ووالده حريصان على تشجيعه على مواصلة نجاحه وإبداعه في مجال البرمجة والابتكار، والأخذ بيده للمشاركة في شتى المسابقات التي تستهدف المبتكرين سواء في داخل الدولة وخارجها. ولله الحمد فإن ابني علي يحرز مراكز متقدمة بين المتسابقين في كل مسابقة يشارك فيها».

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