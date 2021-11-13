«الإمارات للتعليم»: امتحان الصف الرابع ورقياً والدوام إلزامي

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستكون «ورقية لطلبة الصف الرابع في المدارس الحكومية»، جاء ذلك ضمن تعديلات أجرتها المؤسسة على آلية امتحانات الطلبة في الصفين الثالث والرابع، مشددة على ضرورة حضورهم، جدول الحصص اليومي خلال فترة الامتحانات، والفترة من الخامس إلى التاسع من شهر ديسمبر المقبل.



وتبدأ امتحانات الفصل الأول للطلبة من الأول إلى الثاني عشر في 18 نوفمبر وتمتد لغاية 29 منه لمواد الفئة «A» النظرية، فيما يؤدي الطلبة حالياً اختبارات الفئة «B» العملية، والتي بدأت من السابع من نوفمبر الجاري وتستمر حتى 17 من الشهر نفسه.



وقسمت المؤسسة التعديلات على آلية الامتحانات إلى مجموعتين، إحداهما خاصة بطلبة الصف الثالث، معلنة عدم تقديم امتحانات ختامية في الفصل الدراسي الأول في مجموعتي المواد «A» و«B»، لهؤلاء الطلبة، وثانياً: يعتمد تقييم أداء الطلبة على التقييم التكويني المنفذ من قبل المعلم، ووفق التوجيهات المركزية الواردة في أدلة التقييم، والمتوفرة على منصة التعليم «LMS»، وثالثاً: يتم رصد درجة التقييم التكويني والمعد من قبل المعلم في خانة التقييم الختامي في نظام المنهل من 100 درجة.



أما مجموعة التعديلات الخاصة بالصف الرابع، فيعد الاختبار مركزياً ويوزع للمدارس ورقياً، ويُرسل نموذج من الإجابة على الأسئلة من خلال نظام المنهل، ثم ترصد درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي يدوياً بدفتر الدرجات من قبل المعلم في خانة التقييم الختامي في نظام المنهل من 100 درجة، فيما يستكمل الطالب جدول الحصص اليومي بعد الانتهاء من فترة الامتحان يومياً.

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