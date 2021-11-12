تعاون بين كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية و«مدني دبي»

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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وقع اللواء جمال بن عاضد المهيري مساعد المدير العام للموارد والخدمات المساندة في الدفاع المدني بدبي، والدكتورعلي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مذكرة تفاهم مشتركة، بحضور الفريق خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للدفاع المدني بدبي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والتنسيق بين الجانبين لتبادل الخبرات المهنية، وتنظيم الاجتماعات الحوارية وورش العمل والندوات والمؤتمرات لتبادل الأفكار والمقترحات والبرامج الإبداعية والابتكارية.

وتتيح المذكرة للدفاع المدني فرصة ترشيح عدد من الموظفين للدراسة في البرامج الأكاديمية، وفقاً للشروط والمتطلبات التي تضعها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مما يسهم في دعم مسيرة التميز الأكاديمي في الدفاع المدني بدبي، من خلال منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والأبحاث والدراسات.

هذا وقد شهدت مراسم توقيع المذكرة تكريم الفريق خبير راشد ثاني المطروشي للدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وأشاد اللواء جمال بن عاضد المهيري، بالمسيرة الأكاديمية الناجحة والتجربة المتفردة والريادة العالمية، التي وصلت إليها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وإسهاماتها في رفد المؤسسات الحكومية بكوادر إدارية مؤهلة بأحدث أساليب العلم الحديث، مؤكداً أن تعاون الدفاع المدني والكلية سيحقق الأهداف المنشودة، وفق رؤية القيادة الرشيدة لإعداد كفاءات وقوى بشرية مؤهلة على أعلى المستويات.

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