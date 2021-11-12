جامعة عجمان تفوز بجائزة الشيخ راشد بن حميد للثقافة والعلوم

المصدر: عجمان – البيان

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فازت جامعة عجمان وكل من أساتذتها البروفيسور حسني محمود عبدالدايم عبدالصمد، أستاذ القانون الخاص بكلية القانون في جامعة عجمان بالمركز الأول لجائزة الشيخ راشد بن حميد للثقافة والعلوم في دورتها الـ 38 على مستوى دول الوطن العربي وذلك عن محور الدراسات الشرعية والقانونية.

كما فازت الدكتورة ولاء السيد، الأستاذ المساعد في قسم الاجتماع – كلية الانسانيات والعلوم في جامعة عجمان، بالمركز الثاني في محور الدراسات الاجتماعية في مجال البحث العلمي عن بحثها «واقع العنف الزوجي ضد المرأة إثر جائحة كوفيد-19 من وجهة نظر الزوجات المعنفات»، وتنافس على فروع الجائزة 243 متسابقاً، حيث تم تقييم الأعمال المشاركة من قبل لجان تحكيم متخصصة ضمت 147 محكماً من أكاديميين وأدباء وباحثين في حقول العلم والثقافة.





مقارنة





وشارك الدكتور حسني عبدالدايم في الجائزة ببحث علمي بعنوان: «التداوي بالخلايا الجذعية المأخوذة من الأجنة المجهضة دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والطب الحديث». وهدفت دراسة الدكتورة ولاء السيد إلى تحديد واقع العنف الزوجي ضد المرأة خلال جائحة كوفيد -19 من وجهة نظر الزوجات المعنفات، حيث استخدمت الباحثة الأسلوب الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من 160 زوجة معنفة تعرضن لسوء المعاملة. وأظهرت النتائج أن جميع أشكال العنف ضد الزوجة من قبل زوجها ارتفعت في ظل جائحة Covid-19 بشكل واضح وملحوظ.





واعتمد مجلس أمناء جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم بعجمان نتائج مشاركات الدورة الـ 38، وأسماء الفائزين فيها من الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي، خلال الاجتماع الذي عقد في جمعية أم المؤمنين برئاسة سعيد عبدالله حارب المهيري نائب رئيس المجلس وبحضور الأعضاء خليفة الشعالي، وآمنة خليفة، وعبدالله الشامسي، وعبدالله السعيدي، وعبدالمجيد الخاجة، وسيف الشعالي، ونهلة القاسمي، وأحمد حبيب الغريب، وخميس عبدالله، ونجيبة محمد الرفاعي، ورجاء النومان.



ولاء السيد

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