تعاون بحثي بين جامعة الإمارات و«تحالف الجامعات الآسيوية»

المصدر: العين - البيان

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نظّمت جامعة الإمارات العربية المتحدة، ندوة افتراضية عن التعاون البحثي بين تحالف الجامعات الآسيوية «AUA» بعنوان: «ندوة جامعة الإمارات - تحالف الجامعات الآسيوية»، وذلك في إطار تفعيل التعاون البحثي المشترك بما يتماشى مع استراتيجية الجامعة لتطوير وبناء العلاقات البحثية المشتركة التي تعزز أبحاث جامعة الإمارات العربية المتحدة وتوفر بيئة أكاديمية إبداعية ومبتكرة.



وركزت الندوة على تحفيز النقاشات العلمية الفعّالة بين الباحثين وتحديد التحديات العلمية الجديدة للمشاريع المستقبلية بناءً على التوجهات الاستراتيجية لجامعة الإمارات العربية المتحدة والمبادئ الـ 10 لدولة الإمارات العربية المتحدة في الـ 50 سنة المقبلة.



وأكد الأستاذ الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي: أن الندوة تمثل امتداداً لجهود الجامعة في عرض نتائج المشاريع البحثية الممولة، حيث سيتم استعراض ومناقشة نتائج 19 مشروعاً جارياً لأعضاء هيئة التدريس من الجامعتين. ويشارك في الندوة أعضاء هيئة تدريس وباحثون من جامعات آسيوية مرموقة مثل: جامعة سنغافورة الوطنية، جامعة مالايا في ماليزيا، جامعة إندونيسيا، جامعة تسنغوا الصينية، وجامعة نزار باييف في كازاخستان.



وأشار إلى أنه تمّ خلال الندوة عرض المخرجات البحثية في مختلف المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية الوطنية بما في ذلك: الطاقة والمياه وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التعليم والطب والعلوم الصحية التي من شأنها دعم الخطة المئوية لدولة الإمارات العربية المتحدة.



وأكد الدكتور أحمد مراد أن الندوة الافتراضية قدّمت توصيات مهمة ستسهم في تطوير التعاون البحثي في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الباحثين والعلماء من جامعة الإمارات وتحالف الجامعات الآسيوية، وستعمل الندوة على تعزيز مخرجات البحث العلمي والابتكار في الدولة. وأضاف أن هذه الندوة ستسهم أيضاً في رسم مستقبل التعاون المشترك بين الجامعة وتحالف الجامعات الآسيوية، والذي بدوره سيُعزز من دور الجامعة الريادي بل وسيساعد في تحقيق قفزات نوعية في التصنيفات العالمية.

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