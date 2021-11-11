حاكم رأس الخيمة: الإمارات بقيادة خليفة ماضية في التعليم

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أهمية مواصلة الاهتمام بالتعليم لإعداد الجيل القادم من الكفاءات المواطنة القادرة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية في الدولة، وشدد سموه على أن تطوير العنصر البشري القادر المؤهل على تحقيق الإنجاز يأتي في صدارة أولويات العمل الحكومي.

وقال سموه إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ماضية بقوة في هذا المسار الذي يعد ترجمة عملية لرؤيتها المستقبلية القائمة على المضي قدماً في تطوير قطاع التعليم سبيلاً لمواكبة ركب التطور والتقدم الإنساني والحضاري في كافة المجالات والميادين.

وأكد سموه أن إمارة رأس الخيمة تسير بخطى ثابتة لتطوير منظومة التعليم بشكل مستمر بما يسهم في تخريج أجيال واعدة.

جاء ذلك لدى استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عدداً من طلاب مدرسة مسافي للتعليم الأساسي والثانوي، والذين جاءوا لتقديم التهنئة بمناسبة مرور 11 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة رأس الخيمة وبمناسبة احتفالات الدولة بالذكرى السنوية الخمسين لقيام الاتحاد.

كما استقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عبد الله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد.

واطلع سموه من معاليهما على عدد من الموضوعات المتعلقة بالطاقة والبنية التحتية، وكذلك القضايا ذات الصلة بالشؤون الاتحادية والوطنية ومسيرة الدولة التنموية الشاملة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي أسهمت في تحقيق الازدهار والتقدم للوطن والرفاهية والرخاء لشعب الإمارات.

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