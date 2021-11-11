«التربية» تقيس وعي الطلبة بحماية الطفل

المصدر: دبي - نورا الأمير

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دعت وزارة التربية والتعليم الطلبة وأولياء الأمور إلى المشاركة في استبانة مدى وعي الطلبة بوحدة حماية الطفل وقنوات التبليغ في المؤسسات التعليمية.

واعتمدت الوزارة 3 طرائق لاستقبال البلاغات في وحدة حماية الطفل، وتتمثل بالخط الساخن لوحدة حماية الطفل وتستقبل المكالمات على مدار الساعة على الرقم 80085، وعن طريق البريد الإلكتروني الخاص بوحدة حماية الطفل cpu@moe.gov.ae ومن خلال الاستمارة الإلكترونية للبلاغات في الموقع الإلكتروني للوزارة.

وتقيس وزارة التربية من خلال الاستبانة مدى تأثير برامج حماية الطفل في تعزيز الوعي بإجراءات الحماية والتبليغ، واستقبال الاقتراحات والآراء لغايات تحسين خدماتها الخاصة بحماية الطفل، مؤكدة حرصها على مواكبة توجهات الدولة في مجال حماية حقوق الطفل ومستفيدة بذلك من البنية التشريعية لشؤون الطفل في الدولة كقانون حماية الطفل «وديمة» ولائحته التنفيذية، إذ أنشأت الوزارة في عام 2018 وحدة حماية الطفل التي تعد منظومة متكاملة تتصدى لأشكال التعدي كافة على الأطفال.

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