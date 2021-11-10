«الإمارات للتعليم المدرسي» تعتمد جداول امتحانات نهاية الفصل الأول

المصدر: دبي - نورا الأمير

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اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، التي تنعقد خلال الفترة من 18 وحتى 29 نوفمبر الجاري، لطلبة الصفوف من الأول وحتى الـ 12 في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري.

وأفادت بأن الزمن الكلي للامتحان الإلكتروني «ساعة ونصف»، وفقرة السؤال غير مقيدة بزمن، وعلى الطلبة الالتزام بالزي المدرسي الرسمي، وتطبق كافة الإجراءات الواردة في دليل استعدادات المدارس لامتحان نهاية الفصل الدراسي الأول، مشددة على ضرورة إحضار جميع الطلبة أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال فترة أداء الامتحان، ويحظر استخدام الآلة الحاسبة لطلبة صفوف الحلقتين الأولى والثانية، ويباح لطلبة الحلقة الثالثة.

ويستهل طلبة الـ 12 جدول الامتحانات بمساريه العام والمتقدم، بمادة الفيزياء يوم 18 نوفمبر الجاري، ثم الرياضيات يوم 21 منه، يليها اللغة الإنجليزية يوم 22 منه، يتبعها اللغة العربية يوم 23 منه، ثم التربية الإسلامية يوم 24 من الشهر ذاته.

ويؤدي طلبة «العام» الامتحان في مادة الكيمياء أو الاحياء يوم السبت 27 منه، بدلاً من يوم الخميس، فيما يؤدي طلبة المتقدم الامتحان في مادة الكيمياء في اليوم ذاته، وفي يوم الأحد 28 منه يؤدي الطلبة الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية، ويختتمون بمادة العلوم الصحية يوم 29 من الشهر الجاري.

ويؤدي طلبة الـ 12 مسار النخبة أولى امتحاناتهم في مادة الفيزياء يوم 18 نوفمبر الجاري، ثم الرياضيات يوم 21 منه، يليها اللغة الإنجليزية يوم 22 منه، يتبعها اللغة العربية يوم 23 منه، ثم التربية الإسلامية يوم 24 من الشهر ذاته، ويؤدون الامتحان في مادة الأحياء يوم السبت 27 منه، بدلاً من يوم الخميس، ثم الدراسات الاجتماعية يوم 28 منه، ويختتمون بمادة الكيمياء يوم 29 من الشهر الجاري.

وأما طلبة الثاني عشر المسار التطبيقي، فيستهلون امتحاناتهم بمادة العلوم التطبيقية يوم 18 نوفمبر الجاري، ثم الرياضيات التطبيقية يوم 21 منه، يليها اللغة الإنجليزية يوم 22 منه، يتبعها اللغة العربية يوم 23 منه، ثم التربية الإسلامية يوم 24 من الشهر ذاته، ويختتمون بمادة الدراسات الاجتماعية يوم 28 من الشهر ذاته.

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