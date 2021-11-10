مكتب البعثات الدراسية ينظم لقاءً تعريفياً افتراضياً بحضور 2688 طالباً وطالبة

المصدر: أبوظبي - وام

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نظّم «مكتب البعثات الدراسية» التابع لـ«وزارة شؤون الرئاسة» لقاءً تعريفياً افتراضياً للطلبة المواطنين المتميزين علمياً في الصف الـ 12، باستخدام تقنية الاتصال المرئي، حضره أكثر من 2688 طالباً وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة، إضافةً إلى طلبة معاهد التكنولوجيا التطبيقية في أبوظبي.

ويأتي اللقاء التعريفي في إطار جهود المكتب لتعريف الطلبة بشروط «بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المُتميّزين علمياً» وبرنامج المنح الدراسية داخل الدولة و«منحة الأرصاد الجوية»، إضافةً إلى توعية الطلبة بمتطلبات وخطوات التقديم للجامعات العالمية المُتميّزة داخل الدولة وخارجها، والتحضير للدراسة في تلك الجامعات.

وتضمن اللقاء التعريفي الافتراضي كلمة ترحيبية ألقاها محمد سالم الظاهري، عضو مجلس إدارة المكتب، أكد خلالها اهتمام القيادة الرشيدة بالعلم والتعليم والحرص على النهوض به وتعزيز دوره ومكانته، والمُتابعة المُستمرّة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لـ«مكتب البعثات الدراسية»، واهتمام سموه ورعايته للطلبة المُتميّزين، ودعا الظاهري الطلاب إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق أعلى الدرجات العلمية، بما يعود بالخير على الوطن ومسيرته التنموية.

وتم خلال اللقاء عرض فيلم وثائقي حول رؤية المكتب ورسالته وإنجازاته وأهدافه، وتقديم نبذة تعريفية حول البعثات الدراسية المُقدّمة من المكتب وأهدافها ومزاياها وشروط الحصول عليها، ومجموعة من النصائح والإرشادات الموجّهة إلى الطلبة لمساعدتهم في تحقيق التميّز الأكاديمي، وحثّهم على بذل الجهد المُضاعف من أجل تحقيق الدرجات العليا في امتحان الثانوية العامة؛ للحصول على هذه البعثة المرموقة. وشارك في اللقاء مُمثّل عن إدارة الامتحانات الوطنية بـ«وزارة التربية والتعليم» لتقديم نبذة عن اختبار «الإمسات» وآليات ومواعيد التسجيل والتحضير للامتحان.

حضر اللقاء جمعة الرميثي، مدير مكتب البعثات الدراسية، إلى جانب مُمثّلين عن إدارات المكتب، وأعضاء الهيئتيْن الإدارية والتدريسية، ومُرشدي الطلبة بمدارس أبوظبي وأولياء أمور الطلبة.

الجدير بالذكر أن مواعيد التسجيل لـ«بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المُتميّزين علميًا» للدراسة خارج وداخل الدولة، بدأت يوم 10 أكتوبر 2021 وتستمر حتى 20 نوفمبر 2021، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لـ«مكتب البعثات الدراسية».

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