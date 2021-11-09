1000 طالب يدرسون في كلية الحوسبة والمعلوماتية بجامعة الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد الدكتور عباس عميرة عميد كلية الحوسبة والمعلوماتية بجامعة الشارقة لـ«البيان» أن الكلية تنظم العديد من الفعاليات للطلبة في ما يتعلق بالبرمجة، والتي تعد مجالاً مهماً في البرامج التي يتم طرحها حاليا، منها 7 برامج في 3 أقسام، وهي قسم علوم الحاسوب وهندسة الحاسوب وقسم نظم المعلومات، وجميعها تركز على أساسيات ومبادئ البرمجة للطلبة في السنة الأولى حتى يتمكن الطلبة في إيجاد حلول في مجال الصحة والنقل والأمن السيبراني والبنوك، كما أن 50% من المساقات بالكلية الدراسة بها تطبيقية، مبيناً أن هناك 6 برامج في مجال البرمجة في مرحلة الاعتماد الأكاديمي من الجهات ذات الاختصاص، وفي حال اعتمادها سوف يتم طرحها في خريف العام المقبل، منها برامج في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ومعالجة البيانات وخلافها، كما يدرس حالياً بالكلية 1000 طالب وطالبة.

وأكد أهمية البرمجة في مجالات عدة وما تلعبه في سد الفجوة بين التخصصات المختلفة، كما أن كلية الحوسبة والمعلوماتية بالجامعة تحرص على تدريس البرمجة في جميع البرامج المطروحة حالياً، والبرامج التي ستطرح مستقبلاً مثل الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي ومعالجة المعلومات، حاثاً الطلبة على بذل المزيد من الجهود لتعلم وممارسة البرمجة نظراً لأهمية هذا المجال والأبواب، التي سيفتحها لهم مستقبلاً على الصعيد المهني، لافتاً إلى أهمية تعلم لغات البرمجة وخاصة في الوقت الحالي، وبروز دورها في ظل جائحة (كوفيد 19)، وظهور واستحداث العديد من الوظائف المستقبلية، التي تتطلب مهارات خاصة في مجال البرمجة.

وأضاف: إن الكلية يدرس بها 1000 طالب وطالبة، كما أنه خلال عملية التدريب للطلبة نحرص على إعطائهم فرصة التطبيق العملي بهدف تحسين مهاراتهم، والتي يتطلبها سوق العمل، كما نسعى إلى استقطاب الطلبة المواطنين في المساقات الجديدة حتى نؤهل جيلاً إماراتياً من الشباب قادراً على قيادة المرحلة، ومواكباً لعلوم البرمجة بمختلف أنواعها، لافتاً إلى أن هناك فعاليات في البرمجة يتم تنظيمها للطلبة ومسابقات في الروبوتات.

مسابقات

من جهتها، أكدت الدكتورة منار أبو طالب رئيسة قسم العلاقات المجتمعية للبحث العلمي وأستاذ مشارك في كلية الحوسبة والمعلوماتية بالجامعة أن هناك مسابقات سنوية، يتم تنظيمها من الكلية لطلبة الجامعة الدارسين في كلية الحوسبة، حيث تتمثل الأسئلة وهي متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وعددها 10 في مجالات البرمجة، إضافة إلى تخصيص محكمين لها، كما أن الفائزين يتأهلون للمشاركة في المسابقات الأخرى، كما أن مثل تلك المسابقات تكسب الطلبة الجامعيين العديد من المهارات في مجال لغات البرمجة.

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