لجان لتسيير امتحانات الفصل الأول 18 الجاري

المصدر: دبي - نورا الأمير

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يتوجه الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع المنهاج الوزاري يوم 18 نوفمبر الجاري لتأدية أول امتحاناتهم للفصل الدراسي الأول، في وقت أعلنت فيه مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن الاختبارات ستكون حضورياً، داعية إلى تشكيل لجان إدارية لتسيير الامتحانات بما يضمن سيرها بصورة سليمة.

وتعمل المدارس التي تواصل استعداداتها للامتحانات الفصلية على اتباع الإجراءات وتطبيقها بصورة دقيقة ومتكاملة، مع العمل على ثقافة لوائح وقوانين الامتحانات والالتزام بما ورد فيها من مواد، إضافة إلى تطبيق التدابير الاحترازية الخاصة بـ (كوفيد19) من ارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي وخلافه.

وشددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على أهمية إلمام الهيئة الإدارية والتدريسية بالعمل على الأنظمة المختلفة، ومعرفة الطلبة وأولياء الأمور بمواعيد الامتحانات المعتمدة، ومقار اللجان، ومعرفة سياسة التقييم وآلية احتساب الدرجات إلى جانب العلم بالمقررات الخاصة بالامتحانات.

وألزمت من خلال دليلها الإدارات بتوفير البيئة المناسبة والملائمة للطلبة متضمنة 10 إجراءات لازمة التنفيذ كتوفير القاعات الامتحانية، ومختبرات الحاسوب، وأماكن انتظار الطلبة بما يضمن التباعد الجسدي.

وأكدت المؤسسة أن الامتحانات لأصحاب الهمم سيتم عقدها واقعياً، وبالأسئلة نفسها المعدة لبقية زملائهم، فيما تشكل اللجان لهذه الفئة في حال كانت الخطة التربوية الفردية الخاصة بالطالب تنص على ذلك، موجهة بإعداد الامتحان وفق الخطة التربوية الفردية لمن يتبعون خطة تربوية فردية وذلك بالتنسيق مع معلم التربية الخاصة. ووجهت المؤسسة المدارس خلال الامتحانات إلى تشكيل لجنة لإدارة الامتحانات في المدرسة برئاسة مدير المدرسة وتتحمل كل المسؤوليات الإدارية والفنية والتنظيمية.

23 إجراء

ألزمت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إدارات المدارس بـ 23 إجراء لاتخاذها قبيل الامتحانات وخلالها تتضمن مسائل تنظيمية، وأخرى توجيهية لضمان سير الامتحانات وفق المخطط منها التأكد من بيانات الطلبة بصورة صحيحة في نظام المنهل، مع تفعيل حسابات الطلبة والمعلمين في النظام.

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