التعليم يتصدر مواضيع «الكونغرس العالمي لمتلازمة داون دبي 2021»

المصدر: (دبي - وام )

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يتصدر التعليم أهم الموضوعات التي يناقشها «الكونغرس العالمي لمتلازمة داون دبي 2021» الذي سيعقد افتراضياً في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر الجاري.

وانتهت جمعية الإمارات لمتلازمة دوان من الإعداد لهذا الحدث العالمي الذي يحظي برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وقالت الدكتورة منال جعرور رئيسة «الكونغرس العالمي لمتلازمة داون دبي» رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة دوان إنه تم وضع الأجندة العلمية وكافة الترتيبات والعروض التقديمية للكونغرس الذي سيركز على محور التعليم.

وأوضحت أن فعاليات «الكونغرس العالمي لمتلازمة داون دبي» تتضمن بحث وتطبيق وتشريع كل ما يكفل حق ذوي متلازمة داون في التعليم.. منوهة إلى أن قصص النجاح المتعلقة بهذه الفئة المهمة أثبتت للعالم أنها تمكنت من الوصول إلى مستويات متقدمة في التعليم أسوة بأقرانهم من أفراد المجتمع.

وقالت نوال آل ناصر نائبة رئيس الكونغرس نائبة رئيس مجلس إدارة الجمعية: في كل يوم من أيام الكونغرس الثلاثة ستضم المنصة الافتراضية مواضيع متنوعة يقدمها أكاديميون ومختصون وأهالي حيث ستسلط الضوء على أفضل الممارسات التعليمية فضلاً عن تبادل الخبرات وإتاحة خاصية الدردشة خلال فعاليات الكونغرس للمشاركين بهدف التفاعل والتواصل والإستفادة من كل ما سيتم تقديمه.

وتشمل فعاليات الحدث مجموعة من الجلسات أهمها «فرص متساوية في التعليم» تقدمها اكريس لينج أم من سنغافورة و«إعادة النظر في دور المعلم المساعد في دعم ذوي متلازمة داون المدمجين في الفصول الدراسية للخبيرة أماندا كوربي من أستراليا» و«زيادة مشاركة الأطفال والأفراد من ذوي متلازمة داون في تطبيق سياسة الحماية بإستخدام منهجية القراءة المبسطة» من تقديم نهال العشي نائبة المدير التنفيذي ومديرة المشاريع في جمعية الحق في الحياة من فلسطين.

كما تتضمن المحاور التي سيتطرق لها الكونغرس الصحة والتوظيف والمستوى المعيشي اللائق والحماية الاجتماعية والاعتراف القانوني والمشاركة في الحياة العامة والحياة المستقلة بالإضافة إلى الدمج المجتمعي والثقافي والمشاركات الرياضية وغيرها.

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