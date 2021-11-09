جامعة الخليج الطبية تحتفل بالذكرى الـ23 لتأسيسها

المصدر: عجمان - البيان

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احتفلت جامعة الخليج الطبية في عجمان، التي تم تأسيسها في عام 1998 على يد الدكتور ثومبي محي الدين، بعامها الثالث والعشرين في الحرم الجامعي، وذلك أول من أمس.

حضر الحدث الدكتور حسام حمدي، مدير الجامعة، ونائب رئيس قسم الرعاية الصحية أكبر محي الدين ثومبي، جنبًا إلى جنب مع النواب ورؤساء الجامعات والعمداء وأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين وعدد من الطلاب الذين شاهدوا الحدث عبر البث المباشر في اليوتيوب.

وقال الدكتور حسام حمدي، مدير الجامعة في كلمته: «منذ 23 عامًا، لم تكن هناك جامعة الخليج الطبية، ولكن من خلال رؤية الدكتور ثومبي محي الدين وعمله الدؤوب وقيمه الأخلاقية، لدينا الآن هذا الحرم الجامعي الرائع وأيضًا لدينا سمعة جيدة ومكانة ثابتة كنظام صحي أكاديمي في المنطقة».

وشهد الحدث الإطلاق الرسمي لبرنامج معلم للطلاب في المهن الصحية وهو حول كيفية التدريس والتدريب، حيث سيحصل المعلم الطالب على الكثير من الفوائد والمنافع وسيكتسب المعرفة والمهارات الخاصة للمشاركة وأيضاً إعطاء المعرفة للآخرين.

يذكر أن هذا البرنامج بدأ من قبل كلية الصيدلة وكلية التمريض ثم تم تنفيذه على مستوى الجامعة.

وأعرب مجلس الطلبة عن سعادتهم بإطلاق نادي الأقران التعليمي والذي يضم أكثر من 40 طالبًا مسجلين حاليًا.

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