تنقّل ذكي ضمن الحرم الجامعي لـ «جامعة الإمارات»

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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يجسد مشروع «الطرق الذكية والتنقل»، الذي يقوده مركز الإمارات لأبحاث التنقل في جامعة الإمارات العربية المتحدة، بتمويل مشترك بين الجامعة وصندوق الوطن، مدى حرص الجامعة على مواكبة استراتيجيات الدولة. حيث سيعمل المشروع على تجهيز طرق الحرم الجامعي، بأحدث تقنيات الاتصالات والاستشعار.

كما يتوافق المشروع مع رؤية جامعة الإمارات، حيث يتضمن العمل في رقمنة طرق الحرم الجامعي، وتركيب أبراج ذكية، تقوم بتسجيل البيانات المتعلقة بالتنقل، وتحليلها، ونقلها إلى مستخدمي المركبات، كما أنها تقترب من المستقبل، عندما تتم قيادة المركبات بشكل ذاتي.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور حمد الجسمي مدير مركز الإمارات لأبحاث التنقل في جامعة الإمارات: لقد أخذ المركز على عاتقه، زمام المبادرة لتوفير منصة الطرق الذكية المتصلة بالمركبات ذاتية القيادة في الحرم الجامعي، والتي استثمرت فيها الجامعة، بتمويل مشترك مع صندوق الوطن، حيث تتمثل رؤية الجامعة في هذا الاستثمار، بوضع حجر الأساس، والنواة الأولى لتوفير منصة تنسيقية تجريبية، تربط بين أصحاب الاختصاص والعلاقة، لدراسة التحديات، وتباحث الحلول من الجوانب التشريعية والتخطيطية والتقنية، آملين أن تنمو هذه المبادرة على مر الأيام، بمساهمة فعالة من شركائنا الاستراتيجيين المعنيين بقطاع النقل.

كما تأتي المبادرة، ضمن رؤية الجامعة للتقريب بين الخبرات العلمية والعملية، والربط بين الدراسة الأكاديمية والأعمال والمجتمع، من خلال مراكزها البحثية. وما يزيد شعورنا بالمسؤولية لتبني مثل هذه المبادرات، أن مركز الإمارات لأبحاث التنقل، هو المركز البحثي الوحيد في الدولة، المعني بقطاع النقل.

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